Dos Sedes rechazan el uso de segunda dosis como primera

Los servicios departamentales de salud (Sedes) de La Paz y Cochabamba rechazaron la medida del Gobierno que autoriza el uso de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm como primera. Tarija y Santa Cruz esperan el instructivo de forma oficial. Chuquisaca y Potosí analizan si asumen o no esa decisión. El Colegio Médico advirtió que esa decisión causará miedo en la población y pide al Ejecutivo garantizar la segunda dosis.

“En La Paz estamos ya con la segunda dosis, entonces no podemos hacer eso (usar el segundo inoculante como el primero) porque ya estamos aplicando la segunda dosis, por eso no haremos eso”, dijo la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes La Paz, Peggy Ibáñez.

La funcionaria explicó que no se puede asumir esta determinación “porque la gente está desesperada” buscando la segunda dosis. “Todos los puntos están llenos y hasta se quedaron a dormir por la aplicación de la segunda dosis”, sostuvo.

En La Paz, al menos cuatro puntos de vacunación: la Escuela de Salud Pública, la Facultad de Medicina, el Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Instituto Americano registraron largas filas de personas que buscan la segunda dosis. La fila de espera para completar la inmunización es más larga en comparación a la gente que busca el primer inoculante.

En el Instituto Americano, por ejemplo, hubo personas que se quedaron a dormir porque contaron que ya pasaron más de cinco días después de los 21 requeridos. “Por fin, hoy (ayer) recibiré mi vacuna, ya estaba preocupado”, dijo un hombre que hacía fila desde las 6:00.

Ayer, el ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó que viendo la preocupación de algunas autoridades locales porque se están agotando las vacunas y sabiendo que no existe diferencia entre la primera y segunda dosis (de la Sinopharm), “autorizamos a todos los servicios departamentales de salud que en este momento tienen la segunda dosis a que -tomando previsiones de que se garanticen esta segunda dosis de los que recibieron la vacuna- puede administrarse como primera”, dijo.

Auza explicó que se tomó esa decisión porque se confirmó que en 14 días, es decir el 23 de junio, llegará al país el millón de dosis de Sinopharm. Según la autoridad, este nuevo lote “permitirá dar continuidad al plan de vacunación”. Agregó que se debe “tomar la previsión de garantizar esta segunda dosis de los primeros que ya recibieron la vacuna”.

El secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Freddy Fernández, dijo que el Gobierno debe garantizar la llegada de nuevas dosis. Criticó al Ejecutivo por asumir esa decisión. “Es una muestra de falta de planificación”, agregó.

Según Fernández, esa determinación del Gobierno también causa miedo en la población. “Encima de que muchos ciudadanos están durmiendo para recibir la segunda dosis, reciben la noticia que van a usar la segunda como primera”, sostuvo.

Ibáñez dijo que en La Paz hasta el momento la segunda dosis está garantizada e indicó que hay gente que va al área rural para recibir el inoculante. “Ahorita tenemos 7.000 mil vacunas de Pfizer para esta semana”, indicó.

En Cochabamba, el jefe de epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, dijo que en esa región tampoco usarán la segunda dosis como primera. Aseguró que ya se aplicó durante tres semanas la primera dosis y ahora toca inocular en ese mismo tiempo con la segunda. “Las vacunas se encuentran aseguradas para todas las personas que recibieron previamente la primera dosis de Sinopharm. Son más de 88.000 dosis distribuidas en los 286 puestos de vacunación en sistema público y seguridad social en todo el departamento”, sostuvo.

En Santa Cruz, el secretario de desarrollo humano y salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, dijo que el Sedes no recibió el instructivo formal del Ministerio de Salud. “El equipo del Sedes está haciendo el conteo de la segunda dosis”, agregó.

Pacheco explicó que el Sedes ya está vacunando a la población con la segunda dosis. “Veremos de acuerdo con el instructivo y el estudio técnico que estamos haciendo la viabilidad de aplicar la segunda dosis como primera en el transcurso de los siguientes días”, aseguró.

La autoridad cruceña añadió que está garantizada la segunda dosis. “Tenemos 5.600 primera dosis”, precisó.

En Tarija, la responsable del PAI, Virginia Pérez, dijo a Página Siete que “en el Cercado ya se terminó la segunda dosis”. “Eso sí en los otros municipios se cuenta aún con estos inoculantes”, añadió.

Según Pérez, hasta ayer no recibió información de Salud y hasta que no llegue un documento oficial no se instruirá esa determinación a los puntos de vacunación.

En Chuquisaca, el responsable del PAI, Franklin Morales, dijo que luego de conocer esa determinación se convocó a una reunión para determinar si se acatará o no. “Ya hemos comenzado con la aplicación de la segunda dosis”, sostuvo.

En Potosí también se analizará esta autorización de Salud. El director del Sedes, Eloy Tirado, dijo que ya tienen “todo el cronograma”. “Creemos que debemos continuar con la vacuna de la segunda dosis”, aseguró.

En Pando, el director del Sedes, Danny Mendoza, dijo que sí acatarán la decisión porque “no hay problema”. “(La segunda dosis) de la vacuna se puede aplicar hasta 28 días después, así que se puede ampliar hasta ese periodo la inmunización. Con el lote que llegue lo reponen”, concluyó.

