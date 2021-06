Con gol de penal de Martins, Bolivia empata ante Chile

Con gol de penal de Marcelo Martins, Bolivia le amargó anoche la vida a Chile, tras empatar 1-1 en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Bolivia ha demostrado que va de menos a más en estas eliminatorias, ya que en esta doble fecha sumó 4 de 6 puntos, gracias al empate (1-1) ante Chile y vencer (3-1) a Venezuela, el jueves pasado en La Paz.

“Queremos ir al Mundial y vamos a competir hasta el final”, fueron las palabras de Martins a la conclusión del partido, dejando en claro que Bolivia tiene la intención de pelear hasta el final por un cupo al Mundial.

Con este resultado, Bolivia suma 5 unidades y se encuentra en la octava posición; mientras Chile está un puesto más arriba con 6 puntos.

Para el olvido

Pese a que en la primera fracción Bolivia consiguió su objetivo de mantener el arco en cero, la Verde estuvo contra las cuerdas, ya que no sólo no encontró su juego, sino que el juego ofensivo de Chile no le dio tregua.

La Roja dominó la primera fracción tanto así que fuera de un remate de Martins, a los 18’PT, que pasó por un costado del arco, Bolivia no inquietó más el arco protegido por Claudio Bravo. Todo lo contrario en la vereda del frente, donde Carlos Lampe fue exigido una y otra vez.

Chile entró al campo de juego con la idea de sentenciar el partido lo antes posible, pero la fortuna no estuvo de su lado esta vez.

El vertical le negó el primer tanto a Eduardo Vargas, a los 4’PT y poco después a Alexis Sánchez. Chile no dio tregua a la Verde, pero el gol no llegó, lo que generó que la desesperación le jugara mal.

Sobre los 34 minutos, Eugenio Mena remató al ras del piso, pero el balón pasó frente al arco sin que ningún jugador de Chile logre tocarla.

La opción más clara para Chile llegó 4 minutos después, cuando José Sagredo sacó en la línea de meta el remate de Alexis Sánchez (38’PT).

Pese al esfuerzo de Chile, el partido se fue al descanso con el marcador en blanco.

Llegan los goles

En el segundo tiempo, las variantes no le hicieron bien a la Verde, ya que la defensa se desordenó, algo que Chile pretendía aprovechar.

Carlos Lampe logró sacar el remate de Charles Aránguiz (9’ST) y Alexis Sánchez (18’ST), pero no logró despejar el cabezazo de Erick Pulgar, a los 24’ST, y el balón se coló al fondo de las redes para el 1-0, a favor de Chile.

Pulgar se elevó sin oposición en medio de la zaga central, para romper el 0 a 0, tras un centro de Aránguiz.

Bolivia, pese al balde de agua fría, no bajó los brazos y tuvo su premio a los 36’ST, con el tanto de Martins.

A los 31’ ST, el Matador remató en el área chica de Chile y el balón chocó con el brazo de Guillermo Maripan. La jugada que, luego de ser revisada en el VAR, fue sancionada con la pena máxima y transformada en el gol del empate para Bolivia, por Martins.

A los 49’ ST, Erwin Jr. Sánchez no pudo convertir el gol de la victoria, ya que su remate se fue por encima del arco.

6 goles para Martins

Marcelo Martins aún está en la cima de los goleadores de las eliminatorias sudamericanas, con seis tantos.

Fuente:laprensa.com.bo