En Tarija denuncian que policía con Covid murió aislado y sin atención médica

El suboficial de la Policía Boliviana Víctor Montaño falleció en Tarija a consecuencia de la Covid-19 y sus familiares denuncian que el murió aislado en una guardería, abandonado por su institución y sin atención médica.

Montaño era un policía cochabambino que fue destinado a Tarija; se contagió el coronavirus y recibió la instrucción de alojarse en una guardería que se convirtió en centro de aislamiento, según un video que él mismo grabó.

“Hoy día di positivo a Covid. Me pidieron que venga aquí, a la guardería, me dijeron que había todo y gente para atenderme. No hay nada, sólo me dieron una cama y no hay ni agua caliente”, comentó el suboficial entre lágrimas.

Mediante sus redes sociales, la activista y representante de las esposas de los policías Lupe Cárdenas denunció que el uniformado tenia una enfermedad de base (diabetes).

Asimismo, Cárdenas publicó en sus redes sociales que no correspondía que le cambien de destino porque era un factor que ponía en riesgo la vida del uniformado.

“Está prohibido cambiar de destino por poner en riesgo la vida de cualquier policía, pero igual lo cambiaron”, manifestó, además de asegurar que Montaño “era extorsionado con una suma fuerte de dólares para volver a Cochabamba”, reportó Los Tiempos.

El hijo del suboficial, Amílcar Montaño, denunció que viajó hasta Tarija para acompañar a su padre y que se enteró que había sido «obligado» a firmar un retiro su voluntario y una solicitud de vacaciones de 30 días con fecha previa al contagio, según Red Uno.

Familiares de Montaño anunciaron que presentarán una denuncia formal por la vía disciplinar y ordinaria, para que se investigue las circunstancias en que su padre se enfermó y perdió la vida.

Fuente:paginasiete.bo