Los municipios podrÃ¡n comprar vacunas, pero deben ser gratuitas

Luis Escobar / La Paz

El Gobierno nacional suscribió un acuerdo con siete municipios, entre ellos el de Cochabamba, y la representación de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), para facilitar la compra directa de vacunas, pero deben ser entregadas a la población de forma gratuita. Este convenio se suscribió en plena escasez de primeras dosis en los puntos de inmunización del eje del país.

“En un trabajo conjunto de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, vamos a desplegar todos los esfuerzos para salir adelante en esta pandemia”, dijo ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza, luego de una reunión con los representantes de los municipios de Santa Cruz, Cochabamba, El Torno, La Guardia, Puerto Quijarro, Tiraque y Turco.

El documento establece que el Gobierno nacional se compromete a tomar en cuenta las propuestas de las alcaldías presentes en esa reunión como: suscripción de convenios intergubernativos, modificación o reglamentación de normativa en caso de ser necesario, para facilitar o simplificar aún más los mecanismos y procedimientos para la compra de las vacunas.

El acuerdo establece también que se debe garantizar la gratuidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra la Covid-19.

Este acuerdo se suscribió en plena escasez de la primera dosis en los puntos de inmunización del eje del país. En los últimos días, el Gobierno anunció la llegada de 100 mil vacunas Sputnik V para este fin de semana y otro millón de dosis de Sinopharm hasta fin de mes.

El alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, espera que a través de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), más vacunas se puedan traer al país. “Hemos firmado esta acta para hacer acuerdos intergubernativos y así facilitar que las vacunas puedan llegar a nuestro país. Señor ministro, estamos de acuerdo los gobiernos municipales con esta acta. Creo que con el trabajo conjunto y a través de la Ceass, se podrá traer estas vacunas”, aseguró.

En abril y antes de ser posesionado como alcalde, Reyes Villa gestionó la compra de dos millones de vacunas contra la Covid-19, del fabricante Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson, en Estados Unidos. Ayer, tras la reunión en el Ministerio de Salud, el burgomaestre indicó que retomará los contactos para conseguir lotes.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, solicitó a los gobiernos subnacionales que las compras sean directas, sin recurrir a intermediarios. Anunció que para el efecto habrá convenios y hasta cambios en la normativa para facilitar que las alcaldías accedan a los fármacos mediante proveedores locales, o gestiones desde la administración central.

Los decretos supremos 4432 y 4438, emitidos en 2020 por el gobierno de Luis Arce, establecen que la compra de vacunas desde el exterior sólo puede hacerlo el Órgano Ejecutivo y los gobiernos subnacionales están limitados a adquirir las dosis en el país, mediante importadoras.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, saludó el compromiso del Gobierno de facilitar la compra de vacunas y espera que se dé la modificación de los decretos que abrirá la posibilidad de compra directa o importación sin intermediarios.

“La apertura del ministro (de Salud, Jeyson Auza) para modificar estas normativas (DS 4432 y 4438) es altamente saludable para el país y lo recibimos con optimismo; entonces, hay que esperar a que salgan las normativas y las correcciones a los decretos existentes”, afirmó la autoridad.

Arias recordó: “Hace tiempo hicimos conocer al Gobierno nacional las limitaciones que había para la importación en base a dos decretos que emitió el propio Gobierno” y anunció que ahora la Alcaldía de La Paz hará “lo posible” para la adquisición directa de vacunas contra la Covid. “Esperaremos el decreto y en función de eso, por supuesto primero es la vida, y haremos lo posible porque el municipio de La Paz compre vacunas que sean necesarias para nuestra población”, dijo.

En días pasados, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pidió al Gobierno nacional la liberación lo antes posible de la importación de las vacunas contra la Covid-19 para que el municipio tenga la posibilidad de comprar los inmunizantes.

Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, pidió al Gobierno la dotación de más vacunas porque no están en posibilidades de adquirirlas. “En las últimas declaraciones del Ministro de Salud, nos dijo que los gobiernos departamentales y municipales podemos adquirir más vacunas, pero no tenemos recursos y no nos facilitan el trámite. Son muchos los requisitos que nos están pidiendo”, explicó.

Ayer, el diputado Alejandro Reyes, por Comunidad Ciudadana, denunció que la Agemed “obstaculizó” la importación de medicamentos de lucha contra la Covid-19 al regirse en “normativas obsoletas”. Indicó que la entidad “en vez de fomentar la importación de medicamentos, emite circulares solicitando reportes semanales por medicamento o insumos relacionado al Covid-19, que de no ser presentado asignan multas entre 5.000 y 10.000 bolivianos, y no están tipificadas en ninguna norma”.

