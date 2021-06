MÃºsica, pirotecnia y leyendas del fÃºtbol dieron la bienvenida a la Eurocopa

Página Siete Digital

Con una ceremonia inaugural que unió pirotecnia, música y estrellas del fútbol italiano se inauguró esta tarde la Eurocopa 2021, que se juega un año después de lo programado debido a la pandemia que azota del mundo desde 2020. El acto de inauguración se realizó en el estadio Olímpico de Roma, una de las 11 sedes que tendrá el torneo europeo.

La bienvenida a la Eurocopa a territorio italiano fue dada por las estrellas y leyendas de la selección azzurra Alessandro Nesta y Francesco Totti, quienes ofrecieron las palabras iniciales y presentaron el balón oficial antes del ingreso de pelotas con las banderas de los 24 equipos participantes.

Luego comenzó el acto musical con la participación de Andrea Bocelli, quien interpretó el conocido tema Nessun Dorma (Que nadie duerma), que fue acompañado por todo el público que se dio cita en el estadio romano y por la pirotecnia que también fue un espectáculo en ese momento.

La ceremonia terminó con un espectáculo virtual en el que aparecieron Martin Garrix, Bono y The Edge, que interpretan ‘We are the people’, la canción oficial de la Eurocopa 2021, antes de las 15:00, cuando salieron los equipos al campo de juego para disputar el partido inaugural del certamen que lo disputarán Turquía e Italia por el grupo A, único encuentro de esta jornada.

