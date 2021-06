Tres juicios contra Jeanine AÃ±ez dependen de dos tercios de ALP

Pablo Peralta M. / La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que autorice el enjuiciamiento de la expresidenta Jeanine Añez por los casos Fundempresa, FMI y presunta vulneración a la libertad de expresión. Sin embargo, el Legislativo debe tomar esa decisión por dos tercios, algo que no tiene ninguna de las tres organizaciones políticas que tienen presencia en el hemiciclo.

“La sala plena del TSJ del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 parágrafo I de la Ley 44, dispone remitir el requerimiento acusatorio formulado por el Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia contra Jeanine Añez Chávez, en su calidad de expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y otros, a la ALP, para que ejerza la atribución constitucional contenida en el Art. 161 numeral 7 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, se lee en el auto supremo 58/2021, del 9 de junio.

El numeral 7 del artículo 161 de la CPE establece que una de las funciones de la ALP es “autorizar el enjuiciamiento de la Presidenta o del Presidente, o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente”.

Los casos por los cuales se sindica a Añez son por: 1) el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), de más de 300 millones de dólares, que habría causado daños al Estado, 2) por la concesión supuestamente irregular del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa; y 3) por supuestos atentados contra la libertad de expresión con la aprobación de un decreto supremo.

No obstante, la autorización de la ALP depende de los dos tercios, algo con lo que no cuenta el Movimiento Al Socialismo (MAS). Del total de los 166 asambleístas (entre senadores y diputados), el partido azul tiene 96. Necesita llegar a 110 para lograr ese objetivo. Comunidad Ciudadana (CC) cuenta con 50 legisladores y Creemos, con 20.

En días recientes, Carlos Mesa, líder de CC, dijo que la alianza naranja respaldará los juicios de responsabilidades y procesos penales que estén bien sustentados y que no se basen en la retórica del “golpe de Estado”.

“Si se hacen juicios de responsabilidades en temas de corrupción o en temas de violación a los Derechos Humanos tanto del gobierno de la expresidenta Añez como del gobierno del expresidente Morales, que estén fundamentados adecuadamente, como el caso de gases lacrimógenos, por ejemplo, del exministro Arturo Murillo, Comunidad Ciudadana los va a respaldar y a viabilizar como corresponde”, dijo en entrevista con Página Siete.

La Ley 44 establece que la Comisión Mixta de Justicia Plural “conocerá el requerimiento acusatorio” e informará al pleno de la ALP “a efectos de la autorización legislativa”. Si en una primera votación no se lograra el número de votos necesarios para la autorización, debe procederse a una segunda votación dentro del mismo período legislativo. No obstante, si en el segundo intento no se logran los votos requeridos, se rechazará la autorización y se archivarán los obrados, según la norma.



