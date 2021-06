Choque de escuelas de cuadros, entre evistas y choquehuanquistas

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

En el oficialismo se visibilizan dos “escuelas” de cuadros o liderazgos: la “choquehuanquista” y la “evista”. Mientras en la primera, impulsada por el vicepresidente David Choquehuanca, se apuesta por la formación de nuevos líderes para el Movimiento Al Socialismo (MAS), la línea del expresidente Evo Morales se inclina por dictar talleres de formación política para las autoridades elegidas que son del partido azul.

Dos analistas identifican que la escuela “evista” apunta a posicionar la imagen de Morales como el único candidato para las próximas elecciones nacionales, mientras que la escuela “choquehuanquista” apunta a mostrar el liderazgo de Choquehuanca como alternativa del oficialismo, junto con una generación de nuevos rostros en la política.

Las escuelas de Choquehuanca

La corriente que lidera el vicepresidente Choquehuanca trabaja en la formación de nuevos líderes, representantes jóvenes, que provengan de las organizaciones sociales y que se formen política e ideológicamente desde la Escuela de Formación de Líderes, una iniciativa que se maneja desde la Unidad de Gestión Social de la Vicepresidencia del Estado, según el diputado Rolando Cuéllar, del MAS.

“Es una necesidad que nace en esta nueva gestión de Gobierno con nuevos actores políticos. Va a tener una duración de dos años donde en cada semestre se avanzarán distintos temas y después de dos años se van a recibir con un diplomado. Es una oportunidad de formarse para que sean los futuros gobernadores, los futuros legisladores, concejales, ministros y directores de instituciones estatales”, informó Cuéllar.

Esta iniciativa ya fue lanzada en el oriente y occidente del país. El 21 de mayo, el vicepresidente David Choquehuanca inauguró en Warnes, Santa Cruz, la “Escuela de formación de cuadros”.

Posteriormente, el 4 de junio, Choquehuanca y el presidente Luis Arce inauguraron en la zona Santa Rosa de El Alto la “Escuela de Formación de Líderes y Lideresas para la Cultura de la Vida y la Paz”.

En el acto estuvieron presentes los dirigentes campesinos de las 20 provincias de La Paz, de la Federación Sindical de Campesinos Túpac Katari, de los Interculturales, Bartolinas, entre otros. En la ocasión, el Vicepresidente reiteró la necesidad de formar nuevos líderes.

“Con ellos vamos hacer respetar nuestra wiphala”, dijo el líder aymara y recalcó que la escuela de formación política es una iniciativa “en serio”, que se va a desarrollar por módulos en los que los jóvenes que sean elegidos por sus organizaciones tienen que asumir un compromiso consigo mismo, con su comunidad y “no tiene que hacer quedar mal a su comunidad”.

En el acto, la autoridad detalló que los que asistan a esta escuela llevarán materias como Modernidad y Descolonización, Historia y Procesos de Colonización, Historia Contemporánea de Bolivia y Descolonización, Sociología Jurídica e Historia de la Legislación Colonial y Republicana, Ética y Política en Procesos de Transformación Social, Filosofía Política; Economía Política, Economía Política, Educación y Filosofía de la Educación, Vivir Bien: Proyecto de Vida Alternativo a la Modernidad y al Capitalismo, Planificación Estratégica y Gestión Política.

La secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, informó a Página Siete que la organización que representa es parte de esta iniciativa que ha sido reestructurada en esta nueva gestión de Gobierno, y que se ajustó al proyecto de fortalecimiento político ideológico.

“Esta vez nos están tomando en cuenta a todas las organizaciones (…). Tenemos un porcentaje de mujeres que se van a capacitar en el liderazgo (…). Deben formarse nuevos líderes, y no así como la gran pelea que tenemos dentro del MAS: algunas cúpulas no más quieren permanecer todo el tiempo. Nosotros tenemos que ir renovando”, afirmó Ponce.

Evo en Potosí junto al gobernador Mamani, 28 de abril.

Foto:@evoespueblo

La línea evista

La otra escuela de cuadros o líderes que se identifica en el MAS es la que impulsa el evismo, a través del entorno más cercano a Morales, con exautoridades como Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Se tratan de talleres de formación política, dirigidos a las autoridades elegidas.

Estos talleres, que empezaron después de las elecciones subnacionales, se realizaron ya en distintos departamentos, como Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz y Oruro. En esas actividades participan Morales, Quintana y también otras figuras.

En esos encuentros, entre los principales temas que se abordan están la retórica del “golpe de Estado”, la “guerra” permanente contra “la derecha”, el presunto afán de la oposición de generar inestabilidad política con ayuda del “imperio”.

El 26 de abril, Morales y Quintana participaron en un taller de fortalecimiento político y gestión pública con asambleístas de La Paz. Quintana hizo hincapié en la retórica del “golpe de Estado” y el rol –desde su perspectiva– de la oposición boliviana, a la que acusó de buscar a Estados Unidos para “intervenir” Bolivia.

“Esa comisión de la derecha de la Asamblea Legislativa que ha ido a Estados Unidos está en guerra porque han ido a entregarse para pedir la agresión contra nuestro pueblo (…), van a hablar con autoridades que están esperando solicitudes para intervenir Bolivia. Lo mismo ocurrió con la anterior Asamblea Legislativa que iban a Estados Unidos a solicitar la intervención para que Evo no fuera candidato en 2019”, dijo Quintana.

Evo en un taller de formación, en Oruro, 21 de mayo.

Foto:@evoespueblo

El 14 de abril, en un taller de Gestión pública con asambleístas de Cochabamba, Quintana dijo: “Cuando hay algunos compañeros que dicen ‘el Evo ya tiene que irse, los exministros tienen que irse’ (…) simplemente están haciendo lo que la derecha quiere que se haga”.

El 21 de mayo, Morales participó en un “taller de formación política” con asambleístas y autoridades municipales del departamento de Oruro. “El debate permanente y la formación política son muy importantes para el fortalecimiento y unidad de nuestro instrumento político”, tuiteó entonces Morales.

Omar Aguilar, exsenador y disidente del MAS, afirma que, en la corriente de Morales, el exministro Quintana busca posicionar la imagen del expresidente como el único líder del MAS, para que sólo él sea ratificado como candidato en las próximas elecciones nacionales.

El analista político Pedro Portugal coincide con Aguilar sobre los objetivos políticos del evismo, pero también analiza el nuevo rol del vicepresidente y líder aymara, David Choquehuanca, que se presenta – según su perspectiva – como el único antagonista en el MAS, que no tiene un rol de sumisión y se muestra como un símbolo indígena, diferente del de Morales.



Pedro Portugal: “Los indígenas quieren participar en el Estado”

En el MAS, como en el MNR, surgieron como partidos con gran entusiasmo y un apoyo bastante importante de la población. El MNR, que no estaba sustentado por una doctrina coherente, no pudo cumplir los objetivos de transformación de la sociedad. A mi modo de ver, el MAS está en este mismo camino, es muy similar a lo del MNR en cuanto a sus intentos de transformaciones radicales y a los defectos que no pudieron solucionar. Uno de estos defectos es la utilización de la base indígena en el MAS, así como la base fundamental del MNR era el campesinado.

En el caso del vicepresidente Choquehuanca, está buscando ganar espacio con su Escuela de Formación de Líderes, pero habría que saber bien el contenido de esos cursos y si van a lo que la gente quiere. Una cosa es clara: la gente indígena no quiere un discurso pachamamista, lo que quiere es participación en el Estado, participación en el Gobierno, la urbanización y el desarrollo; es decir, una liberación en términos contemporáneos.

Hay una necesidad en el mundo indígena y entre los indígenas que están en el MAS de tener luces políticas, porque la tendencia del mundo indígena es la misma de cualquier sector social: tener una función en el Estado que pueda repercutir en el mejoramiento de sus derechos, de las necesidades que tiene y en la capacidad de adentrar en la gestión política de su realidad.

Como el MAS juega un rol colonial, siempre evadió a los indígenas y prefirió a gente que supuestamente dirige sectores sociales. Entonces, depende del contenido que tengan estos cursos para ver si sus objetivos se proyectan.

Omar Aguilar: “Muchos ven a Choquehuanca como una opción”

Juan Ramón Quintana y los exministros de Evo Morales están en un trabajo de fortalecimiento de la ideología del MAS, están en un proceso de fortalecimiento del instrumento, con dos objetivos: el primero es que en los talleres de capacitación y de formación se posicione la necesidad de la continuidad del MAS en torno al liderazgo de Evo Morales. Es decir, que Evo Morales es insustituible, debe seguir al frente y por tanto debe ser ratificado como presidente del MAS.

Prueba de aquello es que se haga un congreso orgánico para modificar sus estatutos para el purgamiento, pero ha abortado porque hay muchas discrepancias en especial en la representación de las organizaciones sociales. No hubo acuerdos necesarios y se suspendió este congreso, pero más allá de aquello, el primer objetivo es que Evo Morales sea ratificado como presidente del MAS y a partir de eso se pueda garantizar el segundo objetivo que es que Evo Morales sea el candidato del MAS en 2025. Pero esto le está generando algunos problemas internos con estas corrientes que se hacen cada día más visibles como el bloque Choquehuanca.

Muchos militantes ven a David Choquehuanca como una opción, como una alternativa de renovación del MAS rumbo a las elecciones de 2025. Pero también, los ministros y viceministros del Gobierno creen que la imagen del presidente Luis Arce podría fortalecerse en los próximos años. No estoy seguro de si Arce se atreverá a competir con Evo Morales, pero sí creo que David Choquehuanca está en condiciones de competir el liderazgo interno de Evo Morales, por eso surge este bloque Choquehuanca.



Fuente:paginasiete.bo