Copa América 2021: sistema de juego y cambios

La hora de la verdad llegó hoy, con el balón que volverá a rodar en la Copa América 2021, que por divergencias y la pandemia de la Covid-19 volverá a jugarse en Brasil.

La pandemia, cambio de sedes (Argentina y Colombia) y renuncia de dos selecciones invitadas generó críticas y modificaciones en el sistema. ¿Cómo se jugará?.

Luego de 30 años (edición Chile 1991), la Copa América volverá a jugarse con las 10 asociaciones miembro de Conmebol, retomando los dos grupos de cinco selecciones cada uno.

Para establecer la fase de cuartos de final, se determinó que los cuatro primeros de cada grupo accederán a la siguiente instancia, jugando a partido único y con llaves cruzadas: 1A vs 4B, 1B vs 4A, 2A vs 3B y 2B vs 3A.

De ahí, los cuatro mejores jugarán semifinales, donde los perdedores disputarán el tercer y cuarto puesto, mientras que la final tendrá lugar con los dos ganadores. El campeón embolsillará 10.000.000 de dólares.

También hubo una rebaja en los premios por presentación: ahora las selecciones recibirán $us 3 millones, un millón menos debido a que dos grandes auspiciadores del evento decidieron no formar parte del torneo.

Luego de dos años, Brasil albergará desde hoy, otra vez, la Copa América.

