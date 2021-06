Â«Reprocho esa actitud y me disculpo de todo el puebloÂ»

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Esta semana, la población volcó su atención a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no por la aprobación de una ley importante, sino por la pelea que hubo entre legisladores del MAS y de Creemos. Uno de los protagonistas, el diputado Antonio Colque Gabriel, en entrevista con Página Siete, dio su versión sobre lo ocurrido y pidió disculpas a la población por la gresca del pasado martes.

Colque es nato del cantón Coataca, del ayllu Panacachi del municipio de Chayanta, en Norte Potosí. Tiene 40 años, es abogado de profesión. Estudió derecho en la Universidad Nacional Siglo XX y tiene una larga trayectoria como dirigente y autoridad originaria.

¿Cuál es su versión de los hechos sucedidos el martes?

En la interpelación plantearon seis preguntas siete diputados (de Creemos). Interpelaron, debían preguntar en conformidad a las seis preguntas, pero más tocaron temas políticos con insultos, agresiones verbales de humillaciones y de discriminación.

El senador Montero asaltó a la testera, a la honorabilidad de la diputada Gloria, también al diputado Freddy, que es el presidente. Yo fui a calmarlos, (a decirle) que se retire. “Tranquilizate, hermano” (le dije). Pero se alteró más y me dio un golpe con su codo de manera disimulada en mi pecho y por eso ha sido mi reacción.

Ha sido el colmo de la humillación, la discriminación. Sé que no se justifica la violencia, pero tampoco se justifica la humillación, la discriminación y se armó ese pequeño bochorno dentro de la Cámara de Diputados.

¿Usted como legislador considera que fue un error?

Ante la población boliviana nos miran con ojos negativos, pero nosotros como pueblos indígenas estamos acostumbrados a recibir cualquier golpe como en el tinku, eso es de menor relevancia, pero no podemos aceptar esos golpes, esos golpes que llegan al fondo del corazón, hasta el tuétano, por la humillación y discriminación, de bajar la dignidad. Eso no podemos aceptar por nada del mundo. También quiero decir que no podemos aceptar los justificativos defendiendo a la (expresidenta Jeanine) Añez, al (exministro de Gobierno Arturo) Murillo que tanto masacró (en) Senkata y Sacaba, el tema de corrupción y ellos defienden, mientras nosotros (pedimos) que se haga justicia por la vía ordinaria. Yo en ningún momento provoqué con golpes y con puñetes, pero ellos provocan, ellos incitan, ellos primero actúan. Yo fui a hacer calmar y esa ha sido la reacción.

A la gran mayoría, desde mi humilde corazón, reprocho esta acción y me disculpo de todo el pueblo boliviano por ese bochorno que ha habido. No era mi intención pelearme, ni nada, pero ha sido el colmo lo que ha pasado, lo que ellos han iniciado. Nada más, me disculpo de todas las hermanas y hermanos bolivianos.

¿Amerita un proceso en la Comisión de Ética?

Tendría que ser porque ayer hubo una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados y la bancada de Creemos, encabezada por el diputado Bazán, ya planteó una denuncia a la Comisión de Ética contra mí y contra la diputada Gloria, la hermana alteña y la diputada de apellido Chalco, que es de los pueblos indígenas de la Nación Kallawaya.

Los colegas de la oposición están haciéndose a las víctimas como si estaríamos golpeando a las mujeres, pero quién primero ha provocado, y las mujeres ni siquiera han golpeado, solamente (les hemos dicho) “cálmese, cálmese”, pero el insulto venía del otro lado. Seguramente ya pasó al Comité de Ética y seguramente en ese comité van a sacar una resolución.

Nosotros como autoridades somos muy respetuosas de las Constitución Política del Estado y las normas. Nosotros nos vamos a someter así de caballeros (a las resoluciones).

Entendemos que su bancada también interpondrá un caso ante la Comisión de Ética…

Sí, también y con más justificativo vamos a presentar porque las mujeres no pueden sufrir ninguna agresión psicológica verbal de discriminación, de racismo y seguramente también mi persona va a presentar como parte de la bancada del MAS y así vamos a evitar de hacer cualquier cosa negativa.



¿Qué cree que se debe hacer para evitar que la gresca del martes se vuelva a repetir a futuro?

Lo que se tiene que hacer es que cambiemos de actitud como seres humanos. Hay que buscar el humanismo, la hermandad, sé que podemos tener diferencias ideológicas con mis hermanos de la oposición, porque cada quien tiene diferentes corrientes políticas, pero trabajemos de manera conjunta en el marco de los derechos humanos, respetándonos entre nosotros para trabajar por el bien común de los bolivianos y del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese es el camino de concertación, de sembrar una cultura de paz y una convivencia pacífica. Yo llamo a la reflexión para un cambio de actitud.

