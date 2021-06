La madre de Reaves revela mala alimentaciÃ³n, hacinamiento y amenazas

Página Siete digital

¿Qué fue lo que impulsó al escolta estadounidense boliviano Joshua Reaves a dejar la selección nacional de baloncesto?

Su madre Liset Bravo —entrevistada por Premium, portal deportivo especializado— se quejó del alojamiento en instalaciones del Coliseo Cerrado Guadalquivir, durante la concentración; de las habitaciones compartidas, mala alimentación y las presuntas amenazas del presidente de la Federación Boliviana de Basquetbol, Juan Luis Coronado, para que estas condiciones no vieran la luz pública, entre otros.

Reaves fue una de las figuras del triunfo de Bolivia ante Ecuador (91-57) la noche del sábado en Tarija, por el encuentro de ida de la fase preclasificatoria al Mundial FIBA Filipinas-Japón-Indonesia 2023.

Luego de ese partido, la madre del talentoso basquetbolista adelantó que ella y Josh dejarán el país.

“El alimento no era bueno. Ellos practicaban seis horas al día, los cuartos eran fríos y los colocaron a tres en un cuarto”, dijo Bravo.

Para el viaje a Ecuador “Sólo (les dieron) un pasaje, no de ida y vuelta. Para ir allá les dijeron que solamente pueden llevar una mochila, no maletas. No me explicó cómo pueden tratarles así y mucho menos siendo una selección”.

Según la entrevistada, el presidente de la Federación amenazó a los jugadores para que no hicieran públicas estas condiciones.

“Honestamente como madre no me gustó nada de eso y no voy a dejar que mi hijo esté en una situación así”, recalcó.

