Argentina y Chile se perjudican tras empatar

Un golazo de Messi de tiro libre no alcanzó a la selección Argentina, que desperdició varias opciones de gol ante una fortalecida selecciones chilena, y cedió un empate 1-1 ayer en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro en el primer partido del Grupo “A” de la Copa América.

En un tiro libre ejecutado con impecable técnica, el capitán de la Albiceleste superó la barrera y clavó el balón lejos del alcance de Claudio Bravo, su excompañero del Barcelona.

Corría el minuto 33 y la balanza la desequilibraba un golazo.

El primer tiempo terminó con una opción en el minuto 37 para Lautaro Martínez que se perdió una situación clarísima tras pase de Gonzalo Montiel que salió desviado.

Para la segunda parte, Chile salió con todo a empatar y Argentina, repitiendo los descuidos en defensa del último partido por eliminatorias, salió desconcentrado y se vio sorprendido por el ímpetu de los de La Roja.

Así, en el minuto 8, una jugada a favor de Chile que fue analizada por el VAR se convirtió en penalti contra Argentina concedida por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

En el minuto 11, Eduardo Vargas tomó el rebote después de que Emiliano Martínez contuviera el remate a Arturo Vidal con lo que llegó el empate de la Roja.

El viernes, Chile se verá las caras con Bolivia y Argentina enfrentará a Uruguay.

Messi: “Nos faltó tranquilidad”

Lionel Messi dijo que a Argentina le “faltó tranquilidad” para ganarle a Chile. “Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha mucho no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos. El penal no lo veo pero cambia el partido”, dijo la Pulga.

“Creo que el empate a ellos les dio más tranquilidad, nosotros no podíamos tenerla y se complicó”, dijo.

Fuente:laprensa.com.bo