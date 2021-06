Melgar: Â«La idea de la marcha es que me pueda abrir una puertaÂ»

Madahi García / La Paz

Gonzalo Melgar (53) comenzó hace más de un mes en Santa Cruz una marcha que pretende cubrir 903 kilómetros y culminar en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, con un diálogo con el presidente Luis Arce sobre la devolución de los aportes que hizo a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). De lograr su objetivo, su sueño es abrir un negocio de gastronomía y superar la difícil situación económica que vive junto con su familia.

¿Cuándo comenzó con esta travesía por sus aportes a las AFP?

Salí el 10 de mayo de Santa Cruz, para poder entrevistarme con el Presidente. La idea de la marcha es que me pueda abrir una puerta en Palacio para dialogar y pedirle que, de una vez por todas, apruebe esa ley. Además, hacerle recuerdo que ésa fue una promesa de campaña, cuando estaba candidateando.

¿En qué lugar de la ruta se encuentra actualmente?

Estoy en Cochabamba, en el barrio Temporal de Cala Cala, en casa de un amigo que me brindó su techo para que pase estos días de encapsulamiento (…), de paso recuperar fuerzas, porque los pies estaban bien lastimados y el cuerpo cansado.

Y su lucha ¿cuándo comienza?

Esto comenzó el año pasado, allá en diciembre, cuando comencé una huelga de hambre de 52 días, 48 en puertas de la AFP Previsión. La idea de esta huelga viene desde 2019, porque yo me quedé desempleado en agosto de 2018, no conseguía trabajo.

¿Y cómo surge la idea de realizar esta marcha?

Porque es algo inédito, algo que nadie lo había hecho, peor solo. Sabía que iba a llamar la atención, iba a repercutir.

¿Tuvo una preparación previa para realizar la marcha?

Antes de emprender la marcha estuve analizando cuánto tiempo se tarda en llegar, la temperatura, la topografía, la geografía del terreno, el clima, la altura y entonces, según ello, alisté mis cosas. Como aparte tengo mal de Chagas avanzado, tengo que cuidar mi corazón con la presión de la altura, por eso me preparé con varios medicamentos.

Alisté ropa caliente, buzos térmicos, dos colchas, mi camping, sleeping, colchoneta, tres mudadas de ropa, dos chamarras y dos pares de zapatos, aparte del material de aseo como dentífrico, cepillo y eso.

En un pueblo, Torretillas, pesaron mi mochila y pesaba exactamente 48 kilos y seis libras. Con eso he caminado 520 kilómetros hasta Cochabamba.

¿Cuál considera que fue el tramo más difícil en su ruta hasta Cochabamba?

Los tramos más complicados fueron las Siberias, la Siberia de Comarapa y la Oriental, la cochabambina.



¿Dónde pasó las noches durante toda su travesía?

Al salir publiqué en Facebook que me den cabida en algún pueblo donde llegue, por lo menos algún techo para salvaguardarme por las noches, un espacio para que pueda armar mi camping. He recibido apoyo de la población, le da pena a la gente que marche con semejante carga. “Por qué no te vas en flota, wawitay, muy lejos es”, me dicen.

¿Cómo se encuentra de salud?

Trato de cuidarme lo más que puedo (…). Tuve problemas de mis pies, a Pisana llegué apenas, no podía caminar, me quedé a descansar un día completo. Mis pies estaban reventados, me dolían mis hombros por la carga y sobre todo mi espalda, era como si llevara dos puñales clavados en mi espalda, porque la carga era pesada y era pura subida.

De ahí para acá han venido cumbres más complicadas, pero ha sido más liviano porque ya pude contrarrestar el dolor de mis pies, se han vuelto como un cuero de lagarto.

En caso de que se apruebe la normativa, ¿qué piensa hacer con el dinero de sus aportes?

Quiero hacer salchichas ahumadas, quiero comercializarlas, me salen ricas. De paso poner una churrasquería para hacerla crecer con el paso del tiempo, pero para empezar se necesita un pequeño capitalcito. Ésa es la idea, hacer un negocio propio de gastronomía.

¿Cuándo reanuda su caminata a La Paz?

Justo el 1 de junio, el día de mi cumpleaños empiezo la segunda parte de mi trayecto, a las siete en punto salgo de acá, de la plaza 24 de Septiembre hacia La Paz. Calculando, sin detenerme ningún día, estaría llegando el sábado 3 de julio.

Fuente:paginasiete.bo