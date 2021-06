Arraigan a IvÃ¡n Arias y ahora buscan detenciÃ³n domiciliaria

Pablo Peralta M. / La Paz

El alcalde de La Paz Iván Arrias fue arraigado y debe pagar una fianza de 30.000 bolivianos en el marco de la demanda que le sigue el Ministerio de Obras Públicas, por un nombramiento supuestamente irregular, de cuando era ministro de ese despacho.

Además de no poder salir del país y el pago de ese dinero, Arias debe marcar un registro cada 15 días. Por eso, el Alcalde, a través de un pronunciamiento, lamentó su situación y expresó: “Esto es simplemente querer atarnos de manos”.

La autoridad edil manifestó que la decisión judicial, tomada por la jueza Claudia Castro, sucede justo cuando ya había planificado viajes relacionados con la gestión de compra de vacunas.

“Un arraigo en plena pandemia. No puedo viajar, no puedo salir. No puedo ir a buscar vacunas. Ya tenía planificados dos viajes al exterior. Precisamente aprovechando el congreso de la basura iba a aprovechar para hacer tres contactos con empresas, con otros alcaldes estábamos pensando ir. Estoy arraigado, tengo que presentarme cada 15 días a la Fiscalía”, aseguró.

Arias manifestó que su defensa fundamentó “ene” veces que no se escapará, que requiere moverse para traer vacunas, y que requiere hacer lobby internacional para ese cometido. “Queda claro que el poder judicial está en contra de La Paz y al servicio de otros intereses, que no son los intereses del pueblo, una pena”, lamentó.

Arias fue denunciado por el Ministerio de Obras Públicas, cuya máxima autoridad actual es el ministro Édgar Montaño. La Fiscalía lo imputó el 23 de abril por la supuesta comisión de los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

El caso se originó, según el Ministerio Público, a raíz de que el sistema de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas “evidenció” que Eddie Glen García Rossel fue nombrado por Arias como director del Centro de Comunicaciones La Paz, supuestamente sin cumplir “con las formalidades que debería tener”, especialmente el requisito de contar con un título en economía y finanzas.

El Centro de Comunicaciones La Paz es una institución pública desconcentrada dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo la administración del edificio denominado Palacio de Comunicaciones.

Arias asumió el cargo de ministro de Obras Públicas en diciembre de 2019 y estuvo en el puesto hasta noviembre de 2020. “Se nos acusa de nombramientos ilegales, cuando en realidad lo que hicieron es montar unas firmas que no correspondían, establecer una culpabilidad en un cargo que es de libre nombramiento”, aseguró Arias el 4 de mayo, cuando comenzó sus funciones como burgomaestre.

Ayer, el Alcalde de La Paz anunció que el lunes presentará una apelación. Por otro lado, el Ministerio Público, que pidió el arraigo y fianza, ahora, según el fiscal del caso Johan Muñoz, solicitó una detención domiciliaria para Arias.

“Debido a las injerencias que se han venido realizando, y ustedes son vivos testigos de que se han formado mítines dentro de la Fiscalía, fuera de la Fiscalía y hasta se han llegado a romper algunos vidrios en el piso cuarto con referencia a estas personas, el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de una detención domiciliaria”, justificó el fiscal, según Erbol.



Fuente:paginasiete.bo