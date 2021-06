Rivero dimitiÃ³ el 10 de noviembre de 2019 y ella dice que fue el 14

Página Siete / La Paz

En Facebook y Twitter circula una captura que muestra una carta de renuncia “irrevocable” a la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2019, publicada por la exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero. ChequeaBolivia verificó que la publicación es verdadera.

Mediante el uso de la herramienta Wayback Machine, que sirve para guardar copias de contenidos en la web y así consultar en caso de haber sido borradas, ChequeaBolivia verificó que Rivero difundió una carta de renuncia en su cuenta oficial de Twitter el 10 de noviembre de 2019 a las 20:06. “No seré cómplice en un golpe de estado. Mis principios y mi corazón lo impiden”, dice el tuit.

Rivero, una de las protagonistas de las reuniones de 2019 por la sucesión constitucional, se presentó ayer en la Fiscalía de La Paz para prestar su declaración de manera voluntaria y con la intención de comprobar que en ese entonces no hubo vacío de poder. Dijo también que dimitió el 14 de noviembre de 2019.

“He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder. Aquí están, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio el día 11 de noviembre (de 2019). No he renunciado. Muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas que las voy a entregar en CD”, dijo Rivero al ingresar al Ministerio Público.

En la carta publicada el 10 de noviembre señala en las partes principales: “Tengo a bien dirigirme a ustedes en momentos difíciles (…) para presentar mi renuncia irrevocable a la 1ra Vicepresidencia de la Cámara de Diputados, pues no puedo ser cómplice en validar este golpe de Estado violento que pone en la vida de dirigentes sociales, compañeras compañeros de lucha e incluso de nuestros líderes Evo (Morales) y Álvaro (García) (sic)”.

Actualmente, el contenido no está disponible en Twitter debido a que fue eliminado.

La exdiputada del MAS declaró sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2010 que llevaron a Jeanine Añez a ser presidenta del país. Rivero adelantó que no hubo un vacío de poder tras la renuncia de Evo Morales. No obstante, su excolega Adriana Salvatierra dijo el jueves que sí hubo un vacío de poder.

Dirigió sesión

Reunión El 13 de noviembre de 2019, Susana Rivero instaló y dirigió una sesión en la Cámara de Senadores que se prolongó hasta el 14 de noviembre en la madrugada. En esa sesión se oficializó su renuncia y se eligió una nueva directiva. No es la primera vez que Rivero niega que renunció; en una nota de Erbol, dijo que esa captura “fue el montaje de una firma hecha en una computadora”.

