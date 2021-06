Privados dicen que se incumpliÃ³ acuerdo y prevÃ©n retorno a clases

Leny Chuquimia / La Paz

En medio de la confusión y molestia, los colegios particulares analizan el retorno a clases este 22 de junio, pese a la ampliación de las vacaciones escolares de invierno instruida por el Ministerio de Educación. Los dirigentes de los establecimientos privados indican que la determinación contradice lo acordado con el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, el miércoles pasado.

“Las Adecop (Asociación Departamental de Colegios Particulares) fuimos invitadas a una reunión con el viceministro. Se trató el tema de los descuentos en las pensiones y el retorno a clases (…) Puma nos indicó que los colegios particulares podíamos volver el 22 de junio y se firmó un documento. Pero aún así el viernes fuimos sorprendidos con la ampliación. Estamos llamando a una reunión de emergencia para tomar decisiones, pero tenemos la posición de empezar las clases el martes”, señaló el presidente de Adecop Cochabamba, Genaro Durán.

Debido a la ola de contagios que vive el país, el viernes el ministro de Educación, Adrián Quelca, anunció que el descanso pedagógico se ampliará -nuevamente- una semana más. En ese tiempo se evaluará la situación epidemiológica del país para aplicar un retorno escalonado en distintas modalidades.

La representante de Andecop, Isabel Zotes, corroboró el acuerdo firmado con Puma e indicó que la confusión nació con la instrucción del ministerio para ampliar las vacaciones. Dijo que las direcciones de cada región se encuentran reunidas para ver si empiezan las clases o no. Añadió que la disposición oficial es la del ministerio, ya que es el ente rector del sector educativo.

El representante de los Padres de Familia de Colegios Particulares, Antonio Pereira, sostuvo que hay mucha confusión y desorganización, porque no saben si sus hijos retornan a clases o no. “No se nos informó ni consultó para tomar ninguna de las dos decisiones que ahora se tiene sobre este punto. A nosotros nos interesa que nuestros niños y jóvenes vuelvan a clases porque hay un retraso y un perjuicio enorme”, manifestó.

“Creemos que no se trata del tema del frío o de la pandemia, porque las clases son a distancia. En una encuesta a los padres de familia y las unidades privadas, vimos que varios colegios están dispuestos empezar las clases a petición de los padres”, declaró el presidente de Adecop Santa Cruz, Gustavo Salvatierra, en el programa Asuntos Centrales.

Indicó que esta situación genera inestabilidad y comienza a tornarse insostenible por los retrasos que ocasiona en el avance pedagógico. “Me atrevo a decir que este año no vamos a recuperar la educación, estamos empeorando su tratamiento. Lo digo así, aunque se molesten”.

Duran afirmó que los colegios particulares no tienen problemas para volver a clases a distancia, que el conflicto es la dramática situación de la educación pública. “La plataforma no es suficiente, en las provincias no hay internet y el Estado no logra solucionar el problema”, añadió.

Pago de pensiones

Los padres temen que la ampliación modifique el calendario escolar y se deba pagar más pensiones. Desde las dirigencias de Adecop se indicó que hay contratos que deben ser respetados por ambas partes. Descuentos Al momento no se han aplicado los descuentos debido a que hay un recurso en marcha que no tiene fallo. Estos debían estar acorde a la modalidad.

El 28, La Paz vuelve a clases a distancia

El director departamental de Educación de La Paz, Carmelo López, llamó a los maestros y maestras del sistema público y de convenio del departamento a preparase para retornar a clases el 28 de junio en la modalidad a distancia.

Indicó que pese a los pedidos a Entel de ampliar la cobertura, esto no será posible de manera inmediata, por lo que se debe usar las radios y los textos de aprendizaje que serán entregados la siguiente semana. Indicó que en siete días se verá si algunas comunidades y municipios rurales pueden retornar a las clases semipresenciales.

“Los contagios están de subida. La semana ya habíamos hecho un estudio en el departamento que advertía que la ampliación debía ser de dos semanas, esta nueva ampliación confirma nuestro pronóstico”, señaló López.

Indicó que hasta el viernes pasado se notificó el contagio de 549 maestros y 233 estudiantes. “Esto nos confirma que además de la ampliación el retorno a clases debe ser estrictamente a distancia. Ya la próxima veremos si algunas comunidades van a las semipresenciales”, dijo.

