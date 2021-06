Camacho: Â«No me acogerÃ© al silencio, no tengo nada que esconderÂ»

Página Siete Digital

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que en el caso de ser convocado por la Fiscalía para declarar por el caso del supuesto golpe de Estado, no se acogerá al derecho al silencio.

“No le vamos a huir en ningún momento, no le debemos nada a la justicia, es más, no le debemos nada al país más que un agradecimiento, no tenemos por qué escondernos. No (me acogeré al silencio), yo creo que hay que hablar (…), no tengo nada que esconder”, indicó Camacho a PAT.

El exlíder del Comité Pro Santa Cruz sostuvo que el expresidente Carlos Mesa “habrá tenido sus motivos” por los cuales se acogió al derecho a no declarar, y agregó que la historia de lo ocurrido en 2019 “hay que contarla”.

“El señor Mesa habrá tenido sus motivos por los que se ha acogido al derecho al silencio; nosotros creemos que hay que contarla. No podemos avergonzarnos de nuestra lucha, de nuestra historia, la valentía de nuestros jóvenes y las mujeres”, afirmó.

La anterior semana el expresidente Mesa fue convocado en calidad de testigo, a declarar ante el Ministerio Público por el caso del supuesto golpe de Estado, pero se abstuvo a hacer declaraciones y sólo respondió tres de las 50 preguntas.

Camacho, al igual que el expresidente y una treintena de personas, forman parte de la acusación por el caso presentado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Por el mismo caso ya fue aprehendida la expresidenta Jeanine Añez, junto con dos de sus exministros, quienes guardan detención preventiva desde marzo en los penales de Miraflores y San Pedro.

Fuente:paginasiete.bo