Argentina, preocupada por la inminente escasez del componente 2 de la Sputnik-V

En Argentina hay al menos seis millones de personas esperando el segundo componente de la vacuna Sputnik V, que es distinto al primero y cuya aplicación permitirá que la inoculación anticovid esté completa. Por oro lado, Rusia aprobó la vacuna Sputnik Light, que consiste en una vacuna de solo una dosis.

Hace 50 días, el Gobierno ruso aprobó una segunda versión de su vacuna Sputnik-V, la llamada Sputnik Light. Esta última versión es la mitad de la vacuna original, aunque su efectividad, según los datos publicados, es del 79% y con el esquema completo, sube a 92%, según informó el diario argentino Clarín.

El medio también refiere que Argentina firmó un contrato con el Centro Gamaleya antes de que existiera la Sputnik Light. Allí se dejó por escrito que de las 20 millones de dosis compradas —a 10 dólares cada una—, la mitad debía corresponder al primer componente y la otra mitad, al segundo. Faltan 2,4 millones de dosis para completar los 10 millones de primeras dosis.

Según Infobae, Carla Vizzotti, ministra de Salud de Argentina, señaló que se van a completar todos los esquemas. Asimismo, refirió que las vacunas aplicadas no van a perder su efecto y resaltó la importancia de priorizar las primeras dosis.

“Las vacunas aplicadas no pierden su efecto. A medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos y desde un primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una dosis sino que se van a completar todos los esquemas. Lo que se recomendó en muchos países del mundo es priorizar la primera dosis y diferir la segunda para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles y disminuir las internaciones y fallecimientos”, sostuvo.

La ministra además descartó realizar alguna queja formal a Rusia por la demora del segundo componente, puesto que el Gobierno ruso las esta «produciendo» y destacó el comienzo de la producción local de la Sputnik V en el Laboratorio Richmo.

“No es que no envían las dosis porque no quieren, sino porque las está produciendo. Por más queja que hagamos, eso no va a cambiar. No se las están dando a otro país o las están acopiando. Nosotros tenemos que trabajar para que las vacunas que estén disponibles lleguen a la Argentina”, expresó Vizzotti.

Por otro lado, el miércoles, las autoridades del Kremlin explicaron que las segundas dosis no estaban disponibles para el mercado externo porque la prioridad es la demanda interna del país, informó Clarín.

Asimismo, el Fondo Ruso de Inversión Directa difundió un informe de la provincia de Buenos Aires para avalar la eficacia de la Sputnik Ligh, donde indica que se había demostrado una eficacia del 80% en adultos mayores con una sola dosis. Sin embargo, los científicos argentinos no logran descifrar cuánto tiempo dura la efectividad de una sola dosis.

Hay al menos 218.648 argentinos con el esquema vacunatorio de la Sputnik vencido, es decir, que recibieron la primera dosis hace más de 90 días, pero aún no recibieron la segunda, según el análisis de la Unidad de Datos de Infobae, respecto a las vacunas arribadas y aplicaciones que se realizaron antes del 23 de marzo.

