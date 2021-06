PenalizaciÃ³n por dar informaciÃ³n errÃ³nea sobre el BCB estÃ¡ en el informe legal 74/2021

Página Siete Digital

(Actualizada a las 20.40)

La sugerencia de castigar con la cárcel a quien difunda información errónea o especulativa sobre el Banco Central de Bolivia (BCB) nunca fue incluida en la ley del oro. La propuesta se encuentra en el Informe Legal 74/2021 con el que la directora jurídica de esa cartera remitió el anteproyecto al ministro Marcelo Montenegro.

El informe está fechado el 19 de mayo de este año y lleva como referencia: «Anteproyecto de Ley del Oro de Producción Nacional Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales».

La disposición fue sugerida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y establecía las penas mencionadas anteriormente, como parte de las “disposiciones adicionales” de la primera: «Tipificación penal a la especulación y/o difusión errónea de las operaciones del BCB”.

«El que por cualquier medio de comunicación especulare, difunda o encomiende especular y/o difundir información falsa y/o errónea sobre las políticas económicas del Banco Central de Bolivia (BCB), que dañen o pretendan dañar la imagen institucional y estatal incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a 10 años y multa de 100 a 500 días», precisaba el inciso G de Disposiciones Adicionales, sección Primera.

Tanto el anteproyecto de ley como el Informe Legal que fue enviado al Ministro de Economía por parte de la directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera, con fecha 19 de mayo de 2021, fueron entregados en su integridad a este medio por una fuente de área que pidió reserva.

“Tratamos el proyecto y esa parte no la vi en el proyecto de ley (…), El informe se lo mencionó, pero no se puede revisar todos porque simplemente no hay posibilidad material, pero en el proyecto no está (la pena a la información falsa)”, declaró a Página Siete Digital el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) e integrante de la Comisión de Economía y Finanzas de la Cámara Baja, Miguel Roca.

“Lo tratamos y no recuerdo, me hubiera llamado la atención porque es peligroso, hubiera sido una mordaza al análisis económico, pero debe haber una pena ante un deliberado para afectar el sistema político financiero”, agregó.

Ya la tarde de este viernes el Ministerio de Economía publicó un comunicado en el que asegura que el proyecto de ley «no incluye ningún acápite referido a sanciones de cárcel por difundir información errada del BCB».

Asimismo, el comunicado habla de que el anteproyecto es un «documento público, de conocimiento de todos los asambleístas» y al que pueden acceder los medios de comunicación.

El 22 de junio pasado la Cámara de Diputados recibió de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas el Proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

El proyecto de norma establece, entre otras cosas, que el BCB «podrá realizar operaciones financieras con el oro de las Reservas Internacionales para su conversión a divisas, con el objetivo de mejorar la posición de liquidez internacional».

