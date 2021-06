Leny Chuquimia / La Paz

Redes de estafadores operan detrás de empresas de vehículos a crédito a sola firma, con cuotas bajas y sin requisitos ni garantes. Ante las denuncias, las autoridades ya intervinieron dos supuestas importadoras que pedían una cuota inicial a sus clientes y no daban el motorizado o entregaban uno indocumentado.

“Es preocupante la aparición de estas supuestas empresas que se dedican a la importación de vehículos. En el fondo no se dedican a este rubro sino a estafar a la gente, que cree que se les van a entregar un vehículo cero kilómetros y pagan su cuota inicial. A veces les piden folio real de algún inmueble o les hacen firmar un documento pero no como compra de un vehículo, sino como deudores de dinero”, señaló el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.

El pasado 18 de mayo, esta entidad estatal intervino la importadora D&D, ubicada en el edificio Santa Anita, en el centro de La Paz. Hasta ahí aún llegan a diario varias víctimas para ver si pueden recuperar su dinero, pero sólo se encuentran con una oficina precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Imagen promocional que usaba en sus redes la empresa intervenida en la urbe alteña.

Foto: Facebook

“No tenía capital, por eso acudí a este crédito. Me pidieron un certificado de mi trabajo y sacaron fotos de mi domicilio. Con mucho sacrificio alcancé a dar el adelanto pero ya no me entregaron el vehículo. Me pidieron una prórroga de 20 días luego de 10… yo sólo quiero que me devuelvan el dinero”, dijo una de las víctimas que presentó una denuncia y que firmó el supuesto crédito el 11 de marzo pasado.

No es el único afectado. Junto a él, al menos cinco personas presentaron quejas ante la Policía y Defensa del Consumidor. Aseguran que son muchas más. Y es que la empresa no era del todo ilegal. Tenía un NIT y la certificación de Fundempresa, además de otros documentos con los que captaba clientes, asegurando que la importadora era seria y legal.

“Yo entregué 14.000 bolivianos . No desconfié porque la empresa tenía todos sus papeles al día”, señaló otra víctima y mostró las copias de una licencia de funcionamiento, del NIT y un reconocimiento de firmas notariado.

Según las investigaciones de la Policía, esta empresa promocionaba los vehículos por redes sociales. Por medio de diferentes cuentas, daba los números de contacto de sus “asesores de ventas y créditos”. Luego de que conseguían los adelantos, no entregaban el vehículo.

La estrategia se repite en decenas de empresas similares establecidas en El Alto. En la avenida Franco Valle, en la Juan Pablo II o en la Feria 16 de Julio funcionan pequeñas oficinas que ofrecen un crédito directo sin trámites bancarios o mediante gestiones hechas “supuestamente” por el personal de estos negocios.

Tanto en contacto por WhatsApp como si se visitan las oficinas, se ven los vehículos ofertados sólo por medio de catálogos virtuales o impresos. Las empresas no cuentan con galerías de exposición o con garajes donde se pueda verificar la existencia y el estado de los motorizados.

“Usted escoge y nosotros lo hacemos traer de Patacamaya o Challapata. Allá están los depósitos”, afirmó un vendedor.

Todas las ofertas aseguran que entregan los vehículos con todos los papeles al día, pero no es así.

“Se realizó una investigación sobre denuncias de estafas a la ciudadanía que quiere adquirir vehículos a crédito o al contado. Firman el contrato, dan un dinero pero no reciben los vehículos o éstos son indocumentados”, dijo el teniente de la Felcc de El Alto, Ramiro Colque.

Por esta investigación, el pasado 20 de junio se logró aprehender al gerente de la empresa Auto Master. Contaba con dos oficinas ubicadas frente a frente, cerca del distribuidor de la Ceja.

La empresa ofrecía entregar los vehículos a crédito o al contado. En el primer caso, además ofrecía hacer el trámite para obtener un crédito. Luego de la firma, se pedía un tiempo de espera tras el cual no se entregaba el automóvil o se daba uno chuto.

“El que sea un auto indocumentado es un problema para el comprador, porque después el auto no puede ser puesto en regla o es decomisado por Diprove y Aduanas”, explicó Colque.

Las ventas se hacían por medio de asesores que ofertaban el servicio en diferentes redes sociales. Y eran ellos quienes firmaban los contratos con los clientes. Nunca lo hacía el gerente propietario. En este caso, hay varias víctimas, pero sólo tres presentaron una denuncia formal.

“Llamamos a la población a tener mucho cuidado antes de entregar dinero a estas empresas. Asegurarse que son importadoras y que tienen los vehículos físicamente en un depósito o galería”, advirtió Silva.

Operativo conjunto entre la Felcc La Paz y Defensa del Consumidor a la empresa D&D.

Foto:Viceministerio de Defensa del Consumidor

Motos a cambio de la cédula de identidad

Luego de consultar a varios “asesores” que ofrecían vehículos a “créditos fáciles”, al número de celular que Página Siete dejó como referencia, llegaron dos mensajes que indicaban que el titular de la línea había ganado una motocicleta.

Los mensajes procedían de dos números distintos y pedían comunicarse a otros dos diferentes. Uno aseguraba que escribía el gerente de Entel e incluso envió una foto de su supuesta credencial.

En ambos mensajes se aseguraba que el premio estaba vigente por 30 minutos y que si no obtenía respuesta, luego de ese tiempo sería revertido y se buscaría a un nuevo beneficiario. Añadían que había además un premio monetario. Todos los mensajes fueron enviados por audio.

A diferencia de este tipo de engaños, en los que se pide depositar un monto de dinero o recargar crédito, lo que se solicitó en esta ocasión fue una fotografía de anverso y reverso de la cédula de identidad. Además, se pedía un croquis del domicilio y un número de cuenta en el Banco Unión.

“Son necesarios para verificar con la empresa si es el titular de la línea, también enviaremos a Aduanas para que la moto salga a su nombre y al Banco Unión para que reciba el dinero”, afirmó uno de los supuestos benefactores.

Ante el pedido de una oficina de referencia a la que acudir personalmente, dejaron de llegar las respuestas.

Las autoridades piden a la población no dar datos personales ni hacer depósito alguno ante estas situaciones. En muchos casos estos datos se trucan para que quien los manda figure como garante de préstamos o para crear dobles identidades con fines ilícitos.

Tenga cuidado

Desconfíe No apruebe ni dé datos -o su firma- para préstamos rápidos y con pocos requisitos, sin verificar el destino y origen del crédito.

No apruebe ni dé datos -o su firma- para préstamos rápidos y con pocos requisitos, sin verificar el destino y origen del crédito. Compruebe Asegúrese que la empresa a la que acudió es una importadora legalmente establecida o la sucursal o distribuidora de una.

Asegúrese que la empresa a la que acudió es una importadora legalmente establecida o la sucursal o distribuidora de una. Infraestructura Verifique que la empresa tenga un depósito de coches y una galería de exposición. Así sabrá que el automóvil sí existe y no es sólo parte de un catálogo falso.

Verifique que la empresa tenga un depósito de coches y una galería de exposición. Así sabrá que el automóvil sí existe y no es sólo parte de un catálogo falso. Adelantos Averigüe todos los antecedentes de la empresa y del propietario o gerente antes de entregar dinero. Pida comprobantes.

Averigüe todos los antecedentes de la empresa y del propietario o gerente antes de entregar dinero. Pida comprobantes. Denuncias Ante cualquier irregularidad haga la denuncia en Defensa del Consumidor, a la línea 800-10-0202, o en la Felcc, para que se activen los mecanismos de control.

Tenga cuidado, hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por asesores de venta

Las estafas no sólo se hacen por medio de “empresas fachada”. En muchos casos, el engaño viene de una sola persona que se hace pasar falsamente por asesor de alguna importadora conocida o que dice ser gerente de una empresa inexistente.

Se presentan ante sus clientes con catálogos, tarjetas y cuentas de Facebook falsas. Ofrecen importar vehículos de China, conseguir subastas de EEUU o entregar motorizados que supuestamente están en zona franca.

Las investigaciones no siempre dan frutos porque las víctimas, individualmente, no tienen pruebas suficientes para presentar las denuncias.

“Empecé una denuncia pero no logré formalizar porque no tenía recibos y la empresa que supuestamente me entregaría el auto, no existía. No tenía nada como prueba, ni un depósito, porque entregué el dinero en efectivo. Entonces decidí buscar más víctimas y logré contactarme con unas cuatro, ahora estamos contactando a más”, señala una de las personas perjudicadas por estos hechos.

En estos casos, muchos de los afectados se convierten en sus propios investigadores. Identifican cuentas de redes sociales de sus estafadores y obtienen fotografías que difunden en Facebook para contactarse con otras personas que fueron engañadas

“El señor C. M. C. M. es un estafador que vendía vehículos en subasta y que nunca llegaron. No se deje sorprender, les dejo su foto y las empresas que utilizó para su cometido, además de los varios números de teléfono que usaba. Si alguien lo identifica, lo conoce o fue víctima, por favor comuníquese al WhatsApp ….”, señala una de las decenas de anuncios que se publican en la página Estafadores.bo.

Como ésta, hay al menos una veintena de cuentas para contactarse con víctimas, denunciar a estafadores y alertar a otros ciudadanos sobre estas personas inescrupulosas que operan en distintos rubros.

“Atención a quienes fueron afectados por M. Z. M., que ofrecía vehículos y tras cobrar el adelanto no los entregaba. Ya logramos orden de aprehensión contactarse al …”, dice otro aviso.

Quienes trabajan vendiendo autos a medio uso, de subastas o los famosos chutos, señalan que con la pandemia han aumentado las estafas. Al trasladar todo a la virtualidad, muchas personas caen en ofertas y contratos irreales. Hacen depósitos a billeteras móviles o cuentas bancarias que, apenas son abiertas y reciben el dinero, son cerradas. Pasa mucho en casos de autos chutos, pero al ser compras ilegales las víctimas prefieren no denunciar.

