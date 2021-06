Â¿QuiÃ©n es la mujer que dice ser ahijada del Presidente?

Página Siete Digital

La noche del sábado, una joven que participó en la fiesta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) -en estado de ebriedad- llamó «pititas» a los guardias municipales y advirtió que es la ahijada del Presidente. Ella es Andrea Martínez, militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) y este domingo intentó aclarar cómo sucedieron las cosas en las oficinas de la Csutcb.

La noche del sábado, Martínez fue grabada atacando a guardias municipales en estado de ebriedad. Otro video muestra que más tarde la joven advierte que es ahijada del Presidente, “estoy llamando porque yo soy la ahijada del Presidente y estoy haciendo toda la regularización para que no jodan acá”, se puede escuchar.

En un video publicado esta tarde en sus cuentas de Tik Tok y Facebook, la joven relata su versión de los hechos, durante el festejo en las oficinas de la Csutcb. “Hubo celebración, sí. Pero fue hasta las 18:30, 19:00 de la noche. Se hizo un evento, en una propiedad privada. Resulta que ya nos habíamos retirado muchos y se quedaron personas a hacer la limpieza (…) de repente apareció la alcaldía por gana y gusto de molestar”, explica en tres minutos de video.

Martínez relata que le llamaron e informaron que la guardia quería entrar a las oficinas “haciendo abusos y atropellos”. Luego de esa comunicación la joven retornó a las oficinas. «Yo sí estaba con mis copas, sí. Como cualquiera lo había tomado en la tarde, eso no es delito. Obviamente estaba alarmada por la manera en cómo ellos (los guardias) se estaban comportando”, cuenta.

Sin embargo, en la última reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (Coed) La Paz se estableció que queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en bares, cantinas, karaokes y locales de entretenimiento; también están restringidas las fiestas y acontecimientos sociales “con o sin expendio de bebidas alcohólicas». Estas medidas fueron aplicadas en el departamento para contener la propagación del coronavirus.

Martínez continúa: “(Los guardias) ingresaron a una propiedad privada, hasta medios de prensa enseñados, vecinos y personas que no tenían por qué ingresar. No había bulla, no había escándalos, no había absolutamente nada”, asegura.

Sobre ser ahijada del Presidente, la joven indicó que no es así. “Yo dije ahijada del presidente y presidente puede ser presidente de barrio, porque estábamos con un problema, no tiene nada qué ver. ¿Por qué no van y molestan a los pititas que están haciendo fiestas? Lo hicieron solo por molestar al Movimiento Al Socialismo”, sostiene.

Martínez es militante del MAS, a través de su cuenta de Tik Tok realiza activismo político y durante las elecciones nacionales y subnacionales realizó campaña por el partido. Además es parte de una canal de YouTube donde realizó entrevistas a personajes exautoridades del MAS como Adriana Salvatierra y Fernando Huanacuni o al exdirigente Orlando Gutiérrez.

