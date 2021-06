Springsteen inaugura el retorno de shows a Broadway

EFE / Nueva York

El cantautor Bruce Sprinsgteen inauguró ayer por la noche el retorno de los espectáculos a Broadway, el corazón teatral de Nueva York, después de más de un año con las luces apagadas debido a la pandemia.

Springsteen on Bradway, su “show” autobiográfico, llenó un St. James Theater abierto a la máxima capacidad sólo para vacunados, entre ellos el guitarrista Steve Van Zandt o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, según medios locales.

Aunque se anunció la vuelta de los teatros de Broadway para el próximo septiembre, la alta tasa de inmunización en Nueva York y la fuerte reducción de casos de coronavirus han llevado a algunos productores a adelantar sus fechas, como en este caso.

El Boss ha puesto en marcha hasta el 4 de septiembre el exitoso espectáculo que ya protagonizó en la Gran Manzana entre 2017 y 2018, en el que interpretaba sus grandes éxitos e intercalaba historias de su carrera y anécdotas personales.

El sábado por la noche, en su primera actuación desde enero de 2020, Springsteen habló a los fans de su nuevo álbum, su podcast con el expresidente Barack Obama o su detención por conducir ebrio, así como la difícil coyuntura, según el diario New York Post.

“Ha pasado mucho tiempo. Llevo 71 años en este planeta y no he visto nada como lo del último año”, dijo a los más de 1.000 asistentes reunidos en el teatro, que tuvieron que aportar pruebas de vacunación y pudieron sentarse sin distancia ni mascarilla, recoge The New York Times.

Springsteen abordó la crispación política en EEUU y comentó que “la supervivencia de la democracia está profundamente amenazada”.



Fuente:paginasiete.bo