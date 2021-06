Página Siete Digital

El festejo de cumpleaños acabó a las 21.00 del sábado en Puerto Suárez, Santa Cruz. Toda la familia Laverán Para abordó un taxi para retornar a su hogar, pero Mary Jenny, de 30 años, madre de los niñas, ya no cabía en el motorizado.

Rubén Chamo Sotelo, de 29 años, radiotaxista, casado, amigo de la familia, se ofreció a llevarla a casa a salvo. “Nadie desconfió, él era cercano a la familia, era conocido. Mi mamá lo recibía como un hijo”, reveló hoy Delmira, hermana de la undécima víctima de feminicidio en ese departamento.

Sin embargo, a minutos del viaje, la hermana se dio cuenta de que algo no estaba bien. “La moto no nos seguía”.

“Nos percatamos que ella no nos siguió en la moto, entonces volví a buscarla en el taxi, no estaba la moto ni mi hermana tampoco. Fui a su casa (la del supuesto amigo de la familia) y pregunté a su esposa si había llegado. Me dijo que ‘No’”.

El mototaxista – quien esta mañana se sometió a un juicio abreviado y fue condenado a la pena máxima– se dirigió a la carretera hacia el Mutún, golpeó y vejó brutalmente a la víctima, quien murió a consecuencia de los golpes.

El feminicida llegó a su casa a las 02.00 y lavó sus ropas que estaban manchadas de sangre y luego volvió a salir, según el testimonio de su esposa.

Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó a la red televisiva Gigavisión que Chamo Sotelo se acogió a un juicio abreviado y esta mañana fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, la máxima pena en Bolivia

“Mi hermana tenía dos hijas, una de siete y otra de cuatro años. Su pareja trabaja en Santa Cruz, pero ella vino a Puerto Suárez por la Pandemia”.

