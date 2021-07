Schlink va preso por el crÃ©dito del FMI que generÃ³ el daÃ±o al ser devuelto

Página Siete / La Paz

El exviceministro del Tesoro Carlos Schlink fue enviado a prisión preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro por el caso del presunto “crédito” irregular del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya devolución, según analistas, generó mayor daño económico al país.

En 2020, el país recibió 327 millones de dólares del organismo mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por gestiones del gobierno de transición de Jeanine Añez.

El juez quinto de Instrucción Anticorrupción ordenó la detención preventiva de la autoridad luego de una audiencia cautelar que duró cinco horas.

Schlink es acusado por el Ministerio Público de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Este es un caso político, han decidido mi aprehensión. Yo no firme ningún crédito, no firme ningún pago, no hice daño económico al Estado”, declaró la exautoridad al término de la audiencia a los periodistas.

También aseguró que el dinero no se tocó y negó que se hubiese generado algún condicionamiento al país, ya que el tipo de cambio no se modificó.

Según la abogada Audalia Zurita, el juez fundamentó su decisión en el hecho de que Schlink habría rubricado un acta de entendimiento entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía en 2020 para dar curso al presunto “crédito” con el FMI.

Además, se señaló que el exviceministro tenía la obligación de advertir de las irregularidades con esta operación.

“Esta es una apreciación absurda porque rubricar no significa que Schlink hubiese contratado a nombre del Estado, esa es una responsabilidad del gobernador acreditado ante el FMI que no puede ser delegada”, precisó.

Zurita aclaró que no hubo un préstamo del FMI, sino se apeló al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que consiste en una devolución temporal de los aportes en derechos especiales de giro (DEG) que hace el país al fondo.

“Son recursos de Bolivia y no genera intereses, sino comisiones de administración, pero el juez considera que se trata de un préstamo y que necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa”, puntualizó Zurita.

El exministro de Hacienda Ronald MacLean Abaroa, aclaró que nunca hubo crédito, sino que se trata de dinero del país que fue canalizado por el FMI para paliar necesidades de la pandemia, como medicinas, respiradores y otros.

El país gastó 24,3 millones de dólares adicionales para devolver los recursos al FMI debido a los costos de variación cambiaria e intereses y comisiones. Se recibieron 327 millones de dólares y en febrero se devolvieron 351,5 millones de dólares.

“De manera irresponsable el Gobierno devolvió el dinero que se pudo usar para salvar vidas, ya se hubiese comprado vacunas de manera anticipada para toda la población. Encima se gastaron 24 millones de dólares adicionales que algún día deberá seguirse procesos. Ahora se persiguen a exfuncionarios de forma arbitraria y abusiva”, lamentó.

El economista Jorge Akamine coincidió que la devolución de los recursos con un costo adicional se hizo sin un análisis previo de las condiciones y provocó un daño económico al país por las variaciones cambiarias.

“Se trata de un hecho más ideológico y político y una falta de lectura de lo que ocurría en el país. Cuando se gestionaron los recursos se arrastraban cinco años de déficit fiscal, no se tenía ahorro y la idea era acceder a recursos contra la pandemia. Ahora es complicado la obtención de créditos y por eso no avanza la emisión de bonos soberanos”, observó Akamine.

El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca indicó que existe un doble daño económico al Estado, por un lado la devolución cuesta 24 millones de dólares adicionales y, por otro, se privó de recursos al Estado en sus tres niveles para enfrentar la pandemia. Añadió que esos 24 millones de dólares es equivalente a la recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas

Los recursos entregados y devueltos

En abril de 2020 el directorio ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente $us 327 millones (DEG 240,1 millones, 100% de la cuota) en virtud del instrumento de financiamiento rápido (IFR) para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la Covid-19, respaldar gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger a la población.

En febrero de este año el BCB anunció la devolución al FMI de 351,5 millones de dólares.

De este monto, 346,7 millones corresponden al pago de capital, ($us 19,6 millones por variación cambiaria) y $us 4,7 millones por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado boliviano de 24,3 millones de dólares en nueve meses de haberse realizado el desembolso de los recursos.



