Crece la presiÃ³n para fiscalizar a la Ceass por compra de 64 t de algodÃ³n a Brasil

Industriales, productores, fabriles y políticos, cada cual por su lado, piden al Gobierno de Luis Arce que investigue la compra de 64 toneladas de algodón a la firma brasileña Milcar SRL, efectuada por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), que depende del Ministerio de Salud y Deportes. El monto de la adjudicación asciende a Bs 5 millones.

Los críticos no solo cuestionan la importación del producto, cuando los productores nacionales tienen en stock más de 2.500 toneladas, sino la firma brasileña sea una intermediaria que adquiere el algodón a China.

El último en pronunciarse fue el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, quien cuestionó que se adquiera este producto del extranjero, cuando las empresas bolivianas tienen almacenados cientos de toneladas de algodón sin encontrar comprador.

Explicó que la medida va en contra de las determinaciones del presidente boliviano de apoyar la industria nacional y privilegiar las compras de productores nacionales, en medio de la peor recesión de las últimas décadas ocasionada por la pandemia.

“Es una preocupación de los industriales porque teniendo la capacidad de proveer productos nacionales no se los tome en cuenta, y se esté recurriendo a la compra de productos importados. No deja de ser una preocupación y vamos a hacer seguimiento a este tema”, dijo Blazicevic, a la red Gigavisión.

Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia Vicente Pacosillo, pidió que la Contraloría General del Estado que establezca la responsabilidad tanto del ministro de Salud, Jeyson Auza, como del director del Ceass Víctor Aguilar.

«En nuestro país existe toneladas de algodón de la industria nacional que están estocadas sin poderse vender», dijo.

Aguilar aseguró que se adjudicó la provisión a la firma brasileña porque ofrecía los precios más bajos, afirmación que es rechazada por quienes cuestionan esa transacción.

Entre tanto, el titular de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), Pablo Camacho, pidió a la Contraloría hacer una auditoria del proceso contratación y destacó que Ceass no aplica las disposiciones de sustitución de importaciones promovidas desde la presidencia.

“La Ceass va en contra sentido de las medidas gubernamentales, licita una compra de algodón de 64 toneladas, cuando nuestros productores algodoneros tienen 2.500 toneladas acumuladas desde 2019″.

Los productores algodoneros se reunieron el jueves con la brigada cruceña en Santa Cruz y exigieron que se compre su producción.

«Solo queremos vende lo nuestro. Esto es producido con el sudor nuestro, con nuestro sacrificio, y si no nos quieren comprar que nos ayuden a exportar», dijo uno de sus dirigentes.

El dirigente de la Federación de productores de algodón, Jorge Rodríguez, dijo al diario Opinión que tienen acumulado 2.500 toneladas de este producto desde la gestión 2019, que equivale a más de $us 3 millones.

«Nos sentimos impotentes y molestos porque hace dos años que no podemos vender. ¿Dónde quedó el discurso del presidente Luis Arce de consumir lo hecho en Bolivia», no hay apoyo a la industria nacional. No tenemos circulante», manifestó.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena manifestó que es inadmisible que desde administración estatal se compre productos del extranjero, cuando la industria y la empresa boliviana están en crisis y tiene la capacidad de proveer algodón. Explicó que se enviará una petición de informe escrito al ministro de Salud, Jeyson Auza.

“Vamos a hacer todos los que los instrumentos legislativos nos permitan y eso incluye peticiones de informe escrita, peticiones de informe oral, para tratar de evitar esta compra que nos se justifica”, afirmó la legisladora de oposición.

Parlamentarios del MAS también se sumaron al pedido de explicaciones. “No hay necesidad de comprar del exterior. Lamentamos mucho la decisión de algunas autoridades. El pueblo sabrá juzgar”, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Fuente:paginasiete.bo