Jorge Quispe C. / La Paz

(Ampliada con la versión de fuentes municipales referidas a Somos Pueblo)

La agrupación Somos Pueblo y Por el Bien Común, con la que Iván Arias llegó a la Alcaldía, se fracturó y su mayoría en el Concejo edil de La Paz corre peligro, porque su concejala Lourdes Chambilla apoyó al Movimiento Al Socialismo (MAS) que rechazó un presupuesto que envió el ejecutivo, que priorizaba la salud. A ello se suma que el legislativo declaró insuficientes los informes de dos secretarios ediles.

Con Chambilla la agrupación de Arias tenía seis votos; sin embargo, ella terminó respaldando el rechazo que el MAS planteó a un proyecto de ley municipal de emergencia sanitaria de Arias y su voto se fue a la oposición. El tablero del Concejo quedó ahora así: cinco concejales de Somos Pueblo y cinco del MAS, y Chambilla que posee el “voto de oro”.

También puede leer: Subalcaldía de Cotahuma denuncia atentado y amenazas a sus funcionarios

Somos Pueblo, que lidera el exdiputado Rafael Quispe, negó que se haya roto la alianza entre Somos Pueblo y Por el Bien Común. “Yo soy presidente de la alianza Somos Pueblo; no se ha roto absolutamente nada, sólo que la concejala (Chambilla) ha tomado esa posición y nos parece adecuado… ella no a actuará políticamente, actuará a favor del pueblo”, dijo Quispe que afronta varios procesos penales que el MAS le inició.

No obstante, Chambilla oficializó que ese acuerdo ya no va. “Nuestro Alcalde (Arias) ha rayado bien la cancha. Por un Bien Común y Somos Pueblo ya no existe, yo soy la concejala de Somos Pueblo y quiero aclarar, ya me molestó que nuestro querido secretario venga. A mí no me van a obligar, ninguna de las dos bancadas a decidir por quién voy a votar”, sostuvo en el Concejo. Página Siete intentó contactarla anoche, pero la concejala no respondió a su teléfono celular.

Presidente del Concejo

El titular del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, aseveró anoche que esa agrupación no se ha debilitado e insistió en que la alianza no se rompió.

“No, no, le reitero que no. Nosotros somos seis concejales de la mayoría y ellos (MAS) tienen cinco. Por el Bien Común y Somos Pueblo no ha perdido la mayoría; estamos con una relación tranquila, vamos a tratar de seguir de esa manera, coherentes con lo que hemos dicho”, dijo.

Desde la oposición, el concejal masista Javier Escalier refirió que respetan la decisión de Chambilla y que no tuvieron nada que ver en su posición. “En el tema de la concejal Chambilla puedo responder con toda claridad que es una decisión totalmente legítima, que la respetamos. No tenemos nada que ver con su decisión que la henos conocido a través de la prensa”.

El Concejo Municipal declaró ayer también “insuficientes” los informes que los secretarios municipales de Salud, Cecilia Vargas, y de Finanzas, José Rivera Villegas, dieron al legislativo. Ambos deberán complementar sus informes en cinco días ante esa instancia.

Fuentes municipales consultadas por este medio y que pidieron reserva de su identidad sostuvieron que el problema al interior de la alianza edil surgió por la exigencia de más cargos por parte de Somos Pueblo.

Proyecto de ley

El miércoles Se conoció que el miércoles 30 de junio, durante la sesión matutina del Concejo, cuando la mayoría oficialista presentó un proyecto de ley para fiscalizar los gastos del ejecutivo durante la pandemia, la mayoría intentó aprobar el proyecto y Chambilla se abstuvo del voto.

Se conoció que el miércoles 30 de junio, durante la sesión matutina del Concejo, cuando la mayoría oficialista presentó un proyecto de ley para fiscalizar los gastos del ejecutivo durante la pandemia, la mayoría intentó aprobar el proyecto y Chambilla se abstuvo del voto. Dudas Dulon, presidente del Concejo Municipal, contó ayer que luego de que los concejales del MAS se levantaron el miércoles para no tratar ese proyecto de ley, algunos concejales del oficialismo se asustaron y dubitaron. “Justamente pasó con la concejala Chambilla que ya no fue tan certera en el ánimo de poder hacer que se trate la ley y por lo tanto se abstuvo”, de votar.

Fuente:paginasiete.bo