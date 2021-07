Página Siete / La Paz

La elección del nuevo director técnico de Bolívar demorará unos días más. El presidente de la Academia, Marcelo Claure, informó anoche que en la semana que comienza entrevistará a 10 candidatos. El DT celeste debe tener “las ganas reales de querer venir a vivir a La Paz, entre muchos otras variantes”.

“He entrevistado a muchos entrenadores estas últimas dos semanas. No he encontrado a ningún entrenador de proceso que reúna lo que necesitamos en @Bolivar_Oficial los próximos cinco años. Los que me convencen hoy están con contrato. Esta semana tenemos 10 entrevistas más”, publicó Claure en sus cuentas de las redes sociales.

El empresario boliviano-estadounidense aclaró a la hinchada celeste que se muestra impaciente por conocer al reemplazante del español José Ignacio González: “Quiero que sepan que esto es mi prioridad, pero debido a lo importante que es para el proyecto no voy a tomar una decisión apresurada y esta decisión la tomamos en conjunto con mis asesores del City Football Group y utilizamos todas las herramientas de simulación de modelo de juego y muchos datos sobre modelo de juego, capacidad de juego ofensivo, utilización y formación de jóvenes, pasión por ser parte de un proyecto, experiencia en competencias internacionales y las ganas reales de querer venir a vivir a La Paz, entre muchos otras variantes”.

Por lo expuesto, todo apunta que Bolívar retomará el torneo único al mando de Vladimir Soria.

