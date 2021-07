Â«SonÃ³ como una bomba estallandoÂ», historias del derrumbe en Surfside

Agencias / Miami

El derrumbe parcial del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, la madrugada del jueves 25 de junio ya ha dejado al menos una veintena de muertos y cientos de desaparecidos, mientras las tareas de búsqueda y rescate continúan en la zona y las esperanzas de encontrar sobrevivientes a la tragedia se desvanecen.

Entre los escombros del edificio quedan las historias de quienes pudieron salir a tiempo, de quienes fallecieron y de aquellos que continúan enterrados entre las moles de concreto y acero.

“Como en las películas”

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi son una pareja de actores argentinos que se alojaban en el edificio del derrumbe en Surfside, Florida, y lograron escapar minutos antes del colapso.

“Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre, en la cochera. Escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba”, relató Vázquez a CNN.

“En diferencia de seis, siete segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby, como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, como si fuera, no entendíamos qué pasaba. No entendíamos qué era, un tornado, un ataque, lo más parecido a algo que es una película. Empezamos a correr”, explicó Vázquez, quien le dijo a la gente que se encontró y a su pareja, que debían cruzar.

“Ahí se escuchó un estruendo imposible de relatar. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra cómo cae el edificio en ese momento. No éramos consciente de lo que estaba pasando”, explicó.



“Algo me despertó”

Ileana Monteagudo, una mujer de origen cubano, asegura que se salvó de milagro.

“Yo estaba dormida, y algo me despertó. Fue como una fuerza muy fuerte que me despertó y me dijo algo anda mal aquí. Cuando yo abro los ojos así, yo siento un crack”, Monteagudo relata que tras escuchar los ruidos salió a revisar si la puerta del balcón estaba abierta y tras revisar su departamento notó una grieta que se estaba abriendo en el techo.

“Por dentro. Me dijeron. Sal corriendo de aquí, que esto se cae”, Monteagudo dijo que se cambió rápido de ropa, tomó cartera, celular y otras pertenencias y salió del departamento.

Monteagudo narró que cuando estaba en el cuarto piso, ella vivía en el sexto, escuchó un ruido tan fuerte que supo que el edificio se había desplomado.

“Yo estaba esperando que se desplomara totalmente el edificio”, dijo Monteagudo e indicó que uno de sus más grandes temores era que los escombros le trabaran la puerta de las escaleras y evitándole escapar.

“Estos fueron los momentos más terribles que he pasado. Logré, bendito Dios, llegar abajo, abrir, que nada me interrumpiera mi puerta”, sostuvo.

Un aviso

Pablo Rodríguez, cuya madre y abuela siguen desaparecidas tras el derrumbe contó que durante la última conversación su madre le dijo que se había despertado a las tres o cuatro de la madrugada anterior y que “había escuchado como unos ruidos chirriantes, que fueron lo suficientemente fuertes como para despertarla. Eso fue todo”.

“Fue como un comentario de pasada, como que por eso se despertó y no pudo volverse a dormir después”, dijo. “Ahora, uno siempre se pregunta».

Rodriguez dijo que mantener la esperanza es más difícil a medida que pasa el tiempo.

“No estamos precisamente esperanzados. Siempre tienes esperanza hasta que sabes definitivamente (lo que sucedió), pero después de ver el video del colapso es cada vez más difícil”.

Tristes historias

Hasta el momento, los rescatistas han encontrado cerca de 20 cuerpos, pero sólo una parte fueron identificados y estas son algunas de sus historias.

Stacie Dawn Fang, nativa de Nueva Jersey fue la primera víctima en ser identificada.

Fue rescatada y trasladada a un hospital tras el derrumbe, pero falleció allí. Su hijo, Jonah Handler, de 15 años, fue sacado de los escombros y sobrevivió.

La familia de Fang y Handler emitió un comunicado que decía “No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra querida Stacie. Los miembros de la familia Fang y Handler queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por las muestras de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido. Las numerosas y sinceras palabras de ánimo y amor han servido como una fuente de fuerza muy necesaria durante este momento devastador”.

Manuel LaFont, de 54 años nació y creció en Houston. La ex esposa de Lafont, Adriana, dijo que Manuel era un padre cariñoso con sus dos hijos, Mia, de 13 años, y Santi, de 10 años. Acababan de pasar juntos el Día del Padre unos días antes del colapso.

Andreas Giannitsopoulous, de 21 años, estaba visitando al mejor amigo de su padre, Manny LaFont, cuando el edificio se derrumbó. Giannitsopoulous de Houston, Texas, estaba estudiando Economía en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tenn.

Luis Andrés Bermúdez, de 26 años, y Anna Ortiz, de 46. Luis Andrés tenía distrofia muscular y no podía caminar. Su madre, Anna, fue identificada junto a su hijo el domingo pasado por la noche. “Mi Luiyo. Me lo has dado todo”, escribió el padre de Luis a su hijo en Facebook.

Frankie Kleiman, de 55 años, estaba recién casado con Ana Ortiz y vivía con ella y su hijo, Luis. Fue identificado como una de las víctimas identificadas.

León Oliwkowicz, 80 años, y Beatriz Christina Elvira (Oliwkowicz), 74 años. Sus cuerpos fueron recuperados el fin de semana. Se encontraban entre los seis venezolanos desaparecidos en el derrumbe del edificio.

Antonio Lozano, de 83 años, y Gladys Lozano, de 79 años, el hijo de la pareja, Sergio Lozano explicó que había cenado con sus padres, sólo horas antes del colapso. Sergio recordó que sus padres habrían celebrado su 59 aniversario el 21 de julio y que se conocían desde hacía más de 60 años. Sus padres habían bromeado con que ninguno quería que el otro muera primero porque no querían estar el uno sin el otro.

La familia Guara: Marcus Joseph, de 52 años, Anaely, de 41, Lucia, de 11, y Emma, de cuatro: Marcus y su esposa, Anaely y sus dos hijos, se mudaron al edificio Surfside hace menos de un año, según Betsy Gonazalez, quien le dijo al Washington Post que ella era la tía de Anaely.

El cuerpo de Marcus fue recuperado el sábado. Anaely, de 41 años, y Lucía, de 11, y Emma, de cuatro, fueron recuperadas el miércoles 30 de junio, según la Policía de Miami-Dade.

Los desaparecidos

Hasta el viernes, 128 personas seguían desaparecidas en el derrumbe de Champlain Towers, entre ellos, varios de origen latino y cuyas familias aún guardan la esperanza de que sean encontrados con vida entre las ruinas del edificio.

El argentino Andrés Galfrascoli, su pareja Fabían Núñez y su hija Sofía de cinco años habían llegado a Champlain Towers pocas horas antes del colapso.

El primero es un reconocido cirujano plástico en el barrio de Recoleta de Buenos Aires y el segundo es contador y escritor.

La pareja fue una de primeras de Argentina que recurrieron a la maternidad subrogada en Estados Unidos para tener descendencia, publicó Clarín.

La familia estaba emocionada por disfrutar tan cerca del océano por unos días antes de regresar a Argentina.

Amigos y conocidos, quienes declararon que la pareja deseaba tener un segundo bebé, no pierden la esperanza de que sean encontrados vivos.

Con 23 años, Leidy Vanessa Luna Villalba acababa de realizar nerviosa su primer viaje fuera de su Paraguay natal, hacia Estados Unidos.

La joven nació en una pequeña ciudad del departamento de Guairá en la zona oriental del país vecino y trabajaba como niñera para la familia de la hermana de la primera dama paraguaya, Silvana López Moreira, su marido y sus tres hijos.

Miembro de una familia humilde, la joven realizaba este trabajo de manera esporádica para poder costear sus estudios de enfermería, según el medio paraguayo Última Hora.

La familia le pidió que les acompañara en un viaje a Miami para cuidar de los niños. Pese a las dudas por no haberse subido nunca a un avión, Leidy Vanessa aceptó y llegó a EEUU el pasado miércoles, también apenas unas horas antes de que el edificio de apartamentos colapsara.

Los seis en la actualidad figuran como desaparecidos. “La esperanza es lo último que se pierde, esperamos que ocurra un milagro. No sabemos si llorarla de una manera o de otra”, le dijo a CNN su prima Lourdes, entrevistada la semana pasada.

Las familias de los desaparecidos viven “un infierno”, dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que la semana pasada declaró una emergencia en Florida para habilitar ayuda federal, amplió el viernes la asistencia para la remoción de escombros y medidas de protección.

Las familias de las víctimas están viviendo un “infierno”, dijo el mandatario el jueves al vistar Surfside junto a la primera dama, Jill Biden, para consolar a sobrevivientes y familiares de las víctimas y agradecer a los socorristas.

Ninguna persona fue sacada con vida desde el jueves pasado, excepto un adolescente de 15 años rescatado poco después del derrumbe.

Entre los residentes del edificio derrumbado había muchos latinoamericanos, judíos y estadounidenses llegados del noreste del país.

Un venezolano y una uruguaya-venezolana fueron identificados entre los 20 fallecidos.

Nueve argentinos, seis colombianos, seis paraguayos, cuatro venezolanos, tres uruguayos y un chileno figuran entre los desaparecidos reportados por los consulados. Pero informes de prensa también dieron cuenta de otras personas de paradero desconocido de Brasil, Cuba, Puerto Rico, y Venezuela.

Fuente:paginasiete.bo