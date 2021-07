Arias convoca a Somos Pueblo ante el peligro de una fractura

Yolanda Mamani C. / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, convocó ayer a una reunión de bancada de Somos Pueblo en el Concejo Municipal para analizar lo ocurrido luego de que la legisladora Lourdes Chambilla se distanció de la alianza y se declaró neutral.

“Estoy convocando a una reunión para este domingo (hoy) para ver qué ha pasado. Estoy sorprendido. Yo creo que forma parte de algunas tendencias políticas, pero no creo que lleguemos a más”, dijo ayer Arias.

La tarde del viernes, la concejaal Chambilla, quien llegó al Concejo Municipal con la alianza Por el Bien Común-Somos Pueblo, rechazó junto con la bancada del MAS los informes de las secretarías municipales de salud y de finanzas sobre la situación de los centros de salud.

“El alcalde Iván Arias ha rayado bien la cancha. Por el Bien Común – Somos Pueblo ya no existe. Yo soy la concejala de Somos Pueblo (…). A mí no me van a obligar ninguna de las dos bancadas a decidir por quién yo voy a votar”, dijo Chambilla en la sesión del Concejo.

“¿Por el hecho de que soy una mujer de pollera a mí me van a querer mandonear? Yo no he nacido para que me manden”, les dijo Chambilla a sus colegas del MAS y Somos Pueblo. Se declaró “neutral” y agregó que la aprobación o no de los informes dependerá de lo que digan sus asesores.

El rechazo a la aprobación de los reportes fue recibido con aplausos por el MAS, aunque sus integrantes aseguraron que no influyeron en su postura.

Página Siete conversó con el presidente de la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo, Rafael Quispe, quien aseguró que “no se ha roto ninguna alianza” y que, en realidad, apoyan la postura de Chambilla.

“Ella nunca se ha desmarcado de Somos Pueblo (…). Nosotros somos muy respetuosos y más bien pedimos respeto a ambas bancadas porque ella está al servicio del pueblo. Eso no es marcar disidencia”, aseguró.

Fuentes de la Alcaldía de La Paz afirmaron a este medio que el fondo del problema es la distribución de cargos al interior de la bancada oficialista, ya que desde Somos Pueblo reclaman mayor presencia en los puestos.

El presidente del Concejo Municipal, Jorge Dulón, afirmó que Somos Pueblo mantiene su mayoría respecto al MAS.

El alcalde Arias apuntó que las discrepancias “son parte de la democracia” y que como alianza política tienen diferentes puntos de vista para resolver.

El Concejo Municipal de La Paz está conformado por 11 concejales. Somos Pueblo es la bancada que tiene mayoría, con seis concejales, frente al MAS, que tiene cinco en funciones.

Fuente:paginasiete.bo