Blanco: El contrato por las cinco millones de dosis de AstraZeneca Â«ya no tiene efectoÂ»

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó este lunes que se da por disuelto el contrato entre el Gobierno y el Instituto Serum de la India, después de que la empresa incumpliese con la entrega de cinco millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Según detalló la autoridad, el pago aún no se había hecho efectivo y, pese al incumplimiento, no se descarta recurrir al cupo en caso de necesitarlo el próximo año.

“El contrato tenía fechas referenciales y cláusulas que ellos llaman de fuerza mayor. Nos dicen que no nos han podido entregar; nosotros tampoco les hemos pagado porque se hace justo antes de embarcar la mercadería. Por un tema que ellos alegan que es causa de fuerza mayor, porque el Gobierno de la India les ha prohibido las exportaciones, entonces ya no corresponde hacer nada con este contrato, simplemente el incumplimiento se ha dado por parte de ellos”, afirmó el viceministro, en declaraciones recogidas por el diario Los Tiempos.

“Tenemos un cupo de sinco millones, no descartamos de necesitarlos el próximo año, no tenemos por qué renunciar a este cupo. El momento que necesitemos podemos acudir a él, pero, de momento, este contrato que ha sido suscrito ya no tiene efecto, pero no por causa de Bolivia, sino precisamente por motivos de causa mayor que no les ha permitido cumplirnos con esta cantidad”, explicó.

En enero, el Gobierno anunció que se esperaba para abril la llegada de un lote de vacunas desde la India que ascendía a las cinco millones de dosis. El pasado jueves, el presidente Luis Arce informó que en los próximos dos meses llegarán al país seis millones de vacunas Sinopharm.

Con esto, Blanco ya había anticipado que la licitación de dosis anticovid de AstraZeneca “ya no tiene sentido”, en vista de que las dosis provenientes de China podían reemplazar a las que no fueron entregadas.

“El contrato de cinco millones de dosis de AstraZeneca ya no tiene sentido”, aseveró Blanco, entrevistado hace unos días por ATB. “Hemos recibido 2,7 millones de dosis (Sinopharm), y vamos a recibir seis millones; es decir, vamos a tener 8,7 millones. Con eso reemplazamos las vacunas AstraZeneca y también parte de las vacunas (Sputnik-V) que no hemos recibido por parte del Fondo Ruso de Inversión e incluso los compromisos del (mecanismo) Covax que no han cumplido (en su totalidad)”.

Respecto a las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca, el viceministro aseguró que del lote que llegó por el Mecanismo Covax —228.000— queda un saldo que será usado como primeras dosis, además de contar con las 150.000 donadas por México.

“Sólo se usó 209.000, queda un saldo de 19.000 que se usará como segunda dosis, porque son similares y para el resto se prevé que Covax entregue en agosto”, destacó.

