Del Solar pide evitar intransigencias

Marco Mejía / La Paz

El vicepresidente del club Bolívar, Jorge Del Solar, pidió desprendimiento y dejar a un lado las intransigencias para poder reiniciar el viernes el torneo de la División Profesional.

“Estamos en un momento muy delicado en el fútbol boliviano a causa de la pandemia”, reconoció el dirigente.

Para mañana se tiene prevista la reunión virtual del consejo superior, donde los clubes deberán ratificar la postura que tuvieron en la última reunión para volver a la competencia este fin de semana.

Según Del Solar, la única forma de generar ingresos es jugando. Pidió a Fabol que entienda que si el certamen continúa paralizado no existirá la alternativa de generar más ingresos.

“La única forma de solucionar las deudas pendientes es jugando, no existe otra manera de generar ingresos. Ojalá que se entienda que es a la inversa, que la solución no va por los paros. La televisión y los sponsors no van a pagar si no hay fútbol”, subrayó Del Solar.

Entre los clubes con más problemas económicos se encuentran San José, Blooming, Real Santa Cruz y Real Potosí, que tienen varias demandas en su contra y a punto de ser ejecutadas por el tribunal que ocasionaría la pérdida de unidades.

“Si estamos en posiciones intransigentes como en el pasado, no vamos a avanzar y vamos terminar de matar a algunos equipos que están en la cuerda floja”, finalizó el directivo celeste.

Fuente:paginasiete.bo