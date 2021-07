Erika Segales / La Paz

Las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía y la Defensoría del Pueblo sugirieron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia cuando él ya lo había decidido. Las principales cabezas de las fuerzas del orden y la instancia defensorial hicieron públicas sus sugerencias de dimisión una hora y 15 minutos después de que la cúpula militar se enterara de la decisión de Morales de dimitir.

Según el excomandante de la FAB general Jorge Gonzalo Terceros, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman informó a los jefes militares que Morales decidió renunciar a las 14:30 del 10 de noviembre de 2019 . “Evo Morales va a renunciar a las seis de la tarde, va a llegar a Chimoré para renunciar”, anunció y propuso hacer un comunicado de prensa para “hacer quedar bien a las FFAA”.

A las 15:45, el excomandante Kaliman leyó públicamente el comunicado de las FFAA y dijo: “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al Presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.

Minutos después, aproximadamente las 16:00, se difundió un video en el que el entonces comandante de la Policía Yuri Calderón también sugirió la dimisión del exmandatario.

“En mi condición de comandante general de la Policía Boliviana, queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP, que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia, para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”, dijo en un video de 26 segundos.

La siguiente institución en sugerir la renuncia de Morales, cuando éste ya lo había decidido, fue la Defensoría del Pueblo que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter a las 16:04.

“La Defensoría del Pueblo ante el motín policial nacional, la implementación de operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, la escalada de violencia, la cantidad de vidas que han sido afectadas y el inminente desarme institucional, apelando a su compromiso con la patria, se sugiere al Primer Mandatario y al Vicepresidente del Estado, considerar la dimisión a su cargo para lograr la pacificación en el Estado Plurinacional de Bolivia”, fue el mensaje de la instancia.

El 10 de noviembre de 2019, el avión presidencial partió a eso de las 16:00 del aeropuerto de El Alto rumbo a Chimoré. Una vez instalado en su bastión en el trópico de Cochabamba, Morales se dirigió a la nación y expresó a las 16:50: “He decido, escuchando a mis compañeros de la Conalcam, de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia (…). Estoy renunciando para nuestros hermanos dirigentes no sigan perseguidos”.

En su libro Volveremos y seremos millones (2020), Morales, antes de relatar su viaje al trópico, cuenta que habló con Álvaro García Linera y que decidieron renunciar. “El domingo después de reuniones, debates, yo tenía otra reunión en la zona del trópico de Cochabamba. Pero con Álvaro hablamos así. Para evitar tanta agresión, tanta humillación. Para que no sigan quemando las casas, como la de mi hermana, las de los familiares. Decidimos: Vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Y decididamente informamos esto a nuestros compañeros”, se lee en la página 34 de ese libro.

Para la diputada de CC Luisa Nayar, la declaración de Terceros se suma a los argumentos que desmienten la teoría del “golpe de Estado” y revelan que hubo una “tramoya” detrás de la renuncia de Evo Morales.

“El militar masista que se declaró servil a Evo Morales en su momento (Williams Kaliman) y que es el único que está desaparecido sin que nadie diga dónde está, resulta ahora que es él quien coordinó con Evo Morales la petición de renuncia. Claramente con esto queda establecido que el golpe de Estado nunca existió y que esta nueva revelación muestra que ni siquiera el pedido de renuncia de los militares fue genuino”, manifestó.

Por su parte, el diputado del MAS Danny Rojas indicó que el excomandante de las FAB Jorge Terceros debe mostrar pruebas de lo que afirma, y señaló como un actor “servil” al expresidente Jorge Tuto Quiroga.

“Esperamos que el excomandante Terceros presente pruebas, documentos de lo que está afirmando (…). Aquí se quiere deslegitimar que hubo un golpe de Estado, y no se la creen ellos mismos, porque no olvidemos que el general Terceros estuvo a órdenes y servil a Jorge Tuto Quiroga, que era un civil, no era autoridad, no es nadie, no era nadie en el gobierno y tuvo el poder de decidir el futuro de nuestro expresidente Evo Morales”, dijo a Panamericana.

La renuncia

