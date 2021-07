Maric acusa a Arias de haber presentado una renuncia a su nombre

Página Siete Digital

La concejal de Somos Pueblos Yelka Maric denunció que el alcalde de La Paz, Iván Arias, presentó una carta de renuncia a su nombre y le exigió que se disculpe públicamente. La legisladora dejó esa dimisión sin efecto.

Esta declaración ahondó la crisis que enfrenta la bancada oficialista en el Concejo Municipal de La Paz.

Maric detalló que en la semana pasada se abstuvo de aprobar normativas que salten procedimientos y el informe de la Secretaría de Salud sobre el manejo de la pandemia. Agregó que ante esto Arias puso en duda las funciones por las que fue electa y debido a ello, le presentó su renuncia atemporal para darle un mensaje.

Ayer circuló en medios de comunicación y redes sociales la renuncia de la representante municipal ingresada por Sitram. La veracidad de la nota fue confirmada por Arias. Ante esto, algunos de sus colegas como Roxana Pérez, del Movimiento al Socialismo (MAS), le expresaron su solidaridad.

También puede leer: Renuncia una concejala titular de la bancada de Somos Pueblo

“El sábado 3 de julio, le he dejado (al alcalde) un sobre con una carta de renuncia atemporal, para que él la haga efectiva tan pronto estime por conveniente. Que pena y la verdad me duele profundamente que el alcalde Iván Arias no haya entendido ese mensaje y que al contrario haya encontrado una oportunidad para alejarme del Concejo”, dijo la concejal.

Asimismo indicó que la carta fue introducida por un tercero por orden del burgomaestre al Sitram. Explicó que la misma no tiene validez alguna porque la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales establece que una dimisión debe ser presentada ante el Concejo Municipal y el Tribunal Departamental Electoral (TED) de manera personal.

Maric lamentó que el alcalde no la hubiera llamado ni convocado a una reunión para hablar del tema y hubiera hecho ingresar por Sitram la dimisión.

Fuente:paginasiete.bo