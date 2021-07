Página Siete Digital

El exvicepresidente Álvaro García Linera calificó este martes de «falaces» las declaraciones del general Gonzalo Terceros y aseguró que las Fuerzas Armadas prepararon hasta cuatro borradores para «pedir» la renuncia de Evo Morales en 2019.

«El señor Terceros dice que cuando se realizó el comunicado pidiendo la renuncia de Evo Morales a las 14:00 o 15:00, dice que no hubo deliberación, (que) fue un criterio del comandante Kaliman. Falso. En esa reunión había cinco comandantes: los tres comandantes de fuerza —incluido Terceros—, el comandante en jefe, Kaliman; y el comandante del Estado Mayor. Y entre los cinco deliberaron y redactaron cuatro borradores», afirmó García Linera, en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

Esta fue una de las «siete mentiras» que, asegura la exautoridad, dijo Terceros en su declaración. Entre otras, se encuentran la supuesta reunión entre Terceros, Morales y el comando en jefe, el domingo 10 de noviembre; y que, en principio, se negó el ingreso de la aeronave mexicana que debía recogerlos porque en el documento de la embajada se hablaba de la presencia de militares extranjeros.

Sobre la presunta advertencia de que si no se autorizaba el avión mexicano iba «a correr sangre», García Linera confirmó que existió la llamada, pero que no se refirió a la ciudad de La Paz.

«Dije textualmente: si no deja salir este avión, aquí hay 15.000 compañeros del trópico, usted está con sus soldados y aquí está el avión mexicano…esto va a arder. Pase lo que pase va a ser responsabilidad de usted», apuntó. «Le dijimos al señor Terceros ‘autorice nuestra salida, porque sino aquí esto va a arder’ y, evidentemente, habían 15.000 cocaleros protegiendo a Evo. ¿Qué iban a hacer los 15.000 cocaleros? ¿Cuántos soldados habían protegiendo el hangar presidencial? Serían 15 o 20. 15 o 20 soldados no pueden aguantar la presión de 15.000 cocaleros. Evidentemente, de mantenerse la terquedad de Terceros, iba a producirse un baño de sangre, que, por suerte, no ocurrió».

Finalmente, García Linera aclaró que «hubo una convocatoria en enero» de parte de la Fiscalía para que preste declaración en el caso del supuesto golpe de Estado, pero que fue «suspendida».

«Esa convocatoria está suspendida no sé hasta cuándo», sostuvo. Y ante la pregunta sobre si acudiría en caso de ser citado nuevamente, respondió: «Habría que ver. Supongo que sí, si es que hay una convocatoria. No sé si corresponde legalmente, habrá que ver con el abogado. (…) No tendría ningún problema (en asistir)».

Terceros, quien fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, declaró a la comisión de fiscales en el marco de la investigación por el supuesto golpe de Estado de 2019. Junto al almirante Gonzalo Jarjuri, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana es imputado por terrorismo, sedición y organización criminal.

