Arce y FernÃ¡ndez acusan a Macri de apoyar la represiÃ³n en Bolivia en 2019

Jorge H. Quispe C. /La Paz

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y su homólogo argentino Alberto Fernández acusaron ayer al expresidente de ese país Mauricio Macri de enviar “material bélico” a Bolivia en noviembre de 2019. El canciller Rogelio Mayta informó que ese cargamento era para “romper el orden constitucional” y apuntó al general Jorge Terceros, excomandante de la FAB, de posibilitar la llegada de ese material. Un experto indica que no es bélico.

“Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de #Argentina, Mauricio Macri, al golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de #Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales”, escribió anoche Arce en su cuenta de Twitter. Ayer, en una conferencia de prensa, el canciller acusó a Macri de enviar material bélico en 2019 para “romper el orden constitucional en Bolivia” y apuntó al general Terceros, quien desde que fue detenido, el pasado domingo, dio fuertes declaraciones sobre los sucesos de 2019.

Como prueba, el canciller presentó una nota remitida por Terceros al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el 13 de noviembre, en la que agradece la provisión “munición letal de agentes químicos”.

También puede leer: Tras 7 meses del caso «golpe», todavía no citan a Evo y Álvaro

Mayta anticipó que estos indicios serán remitidos al Ministerio Público que investiga el supuesto caso del “golpe de Estado”. “Mauricio Macri, de Argentina, en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente, para que se pueda reprimir la protesta social para consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional, de Jeanine Añez”, aseveró Mayta.

Mayta hizo referencia a una carta supuestamente enviada por Terceros el 13 de noviembre de 2019 en la que agradece al embajador Álvarez por el envío de 40.000 cartuchos AT 12/70 y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18 unidades en spray MK-9, 5 unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS Y HC. El experto en armas y seguridad Samuel Montaño dijo a Página Siete que el cargamento no es material bélico. “Los cartuchos AT 12/70 no, no son material bélico, tendría que tener denominación de uso militar a nivel mundial”, indicó. AT se refiere a las “balas de goma” o “antitumulto (AT)”.

Fernández pide disculpas

El presidente argentino Fernández a través de una carta dirigida al mandatario Arce dijo ayer sentir “dolor y vergüenza”, luego de haber tomado conocimiento de la nota que se halla en la embajada argentina en Bolivia y que fuera enviada, según Mayta, por Terceros el 13 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino en Bolivia.

“Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la población de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 (la fecha en realidad dice 13 de noviembre) al entonces embajador argentino en su país”, dice parte de la nota.

También puede leer: En 2020, ministro Lima escribió sobre la necesidad de ampliar mandato de Añez

Ayer, mientras Mayta denunciaba el envío de ese material por parte de Argentina, el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, que lo acompañó no pudo precisar cuándo llegó el material bélico.

“Hemos revisado los sobrevuelos el mes de noviembre, lamentablemente no se encuentra ningún registro y no sabemos cómo ha ingresado este armamento letal a nuestro país para reprimir a nuestros hermanos en Cochabamba, Sacaba y El Alto, Senkata”, dijo el viceministro.

Fuente:paginasiete.bo