Gobernador de PotosÃ­ gestiona compra de vacunas cubanas para niÃ±os y adolescentes

El gobernador de Potosí Jhonny Mamani (MAS) anunció que las tratativas para adquirir las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 están avanzadas. Con ellas prevé llevar a cabo la inmunización de niños y adolescentes, de 10 a 17 años, lo que ha despertado la alarma en el Colegio Médico de ese departamento.

El viernes, Cuba se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una vacuna propia contra la Covid-19. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) —la autoridad reguladora cubana— autorizó el uso de emergencia de Abdala, primer paso para solicitar a la organización Mundial de la Salud (OMS) su validación internacional que podría durar meses.

Hasta principios de junio la OMS incluyó en la lista de uso en emergencias las vacunas de Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, el Serum Institute of India, AstraZeneca EU, Janssen, Moderna y Sinopharm.

Sin embargo, el plan de Mamani de comprar las vacunas de la isla fue hecho público hace más de una semana, antes de que se conociera esta noticia, y cuenta con el respaldo del gobierno central.

Consultado sobre la pertinencia de comprar la vacuna cubana, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, declaró a los medios locales que “esa es una decisión que corresponde al Gobierno Departamental de Potosí”.

«Nosotros vamos a coadyuvar, ha sido el único que ha presentado formalmente su voluntad de adquirir vacunas de manera directa como gobierno departamental, entonces ante esta iniciativa vamos a coadyuvar»

Alerta

El Colegio Médico de Potosí, a través de su presidente, Fernando Acebey dio a conocer sus reparos ante esta inminente adquisición.

“Estamos muy preocupados por las declaraciones del ministro y del gobernador, en el sentido de que se estuvieran gestionando estas vacunas provenientes de Cuba. La Abdala que no ha cumplido todo el procedimiento que exige la Organización Mundial de la Salud para que se pueda aplicar a la población, sin ningún tipo de riesgo colateral. Lamentablemente, esta vacuna está en la fase tres en lo que se refiere al ensayo clínico”, dijo a la radio Fides Potosí.

“La Soberana 02 también en la fase de investigación, por lo que este tema puede resultar muy perjudicial para el departamento, porque no se conocen ni efectos colaterales, ni siquiera la efectividad de estas vacunas”.

Por ello Acebey advirtió que el colegio profesional hará «todo lo posible y hasta lo imposible porque estos señores no jueguen con la salud de la población. Nosotros no somos conejillos de indias para terminar un estudio que ellos no lo han hecho y vamos a presentar una denuncia nacional e internacional».

Mamani por su parte, ajeno a las críticas, anunció que prevé que la vacunación llegue al ciento por ciento de la población de este departamento, para lo cual anunció que busca los mecanismos legales para que el certificado de vacunación sea un requisito indispensable para hacer trámites ante entidades públicas.

«En cuanto a la educación, vamos a exigir que el 100% de docentes cumplan con mostrar el certificado de vacunación, de la misma manera, al igual que los estudiantes» de más de 10 años.

