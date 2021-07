Tierras: GobernaciÃ³n cruceÃ±a y los interculturales se confrontan

Página Siete / La Paz

Lejos del diálogo, la Gobernación de Santa Cruz y los interculturales se confrontan por la tierra, mientras los indígenas originarios de la Chiquitania y otros territorios denuncian avasallamientos y despojos de sus predios.

En las últimas horas se reportó un enfrentamiento que dejó dos heridos en San Ignacio de Velasco, cuando pobladores trataban de frenar el ingreso con maquinaria de personas foráneas a la comunidad Nueva Jerusalén III.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó al Gobierno de la violencia y de no respetar la propiedad de la tierra, ni la ley ni a quienes les corresponde. Aseguró que se podía evitar los enfrentamientos ocurridos.

“El Gobierno no respeta la tierra, ni a quién le corresponde ni lo que dice la Constitución ni la ley, es como si a alguien le permiten que se entre a sus casas y que se lleve lo que quieran, no es así. Esto es resultado de las acciones para politizar el tema tierra y de la decisión del director del INRA de no asistir a la Comisión Agraria Nacional para subsanar el tema, no poner parches, vivimos este problema de la tierra hace años”, declaró Camacho a medios de prensa en Santa Cruz.

Añadió que la gente está tratando de defender sus tierras y desde la Gobernación se hará cumplir el mandato de la reunión de la CAD.

En esa instancia se determinó la conformación de una comisión de defensa de la tierra y otra de justicia, mientras que una “subcomisión” se encargará de denunciar internacionalmente los avasallamientos y el tráfico de tierras que existen en el departamento por parte del Gobierno nacional.

El secretario departamental de desarrollo económico, Luis Fernando Menacho, señaló que desde el Gobierno se busca el enfrentamiento y se acusa a las autoridades regionales de estar en la ilegalidad, cuando lo que se busca es la coordinación y la conciliación en el tema tierra.

“La Ley 1715 nos faculta. El INRA debe dar los datos de avasallamientos. Como Gobernación buscamos evitar conflictos y que se nos tome en cuenta. Somos los llamados a enterarnos de lo que sucede con la política de tierras a través de la CAD”, aclaró.

El secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales, Óscar Castro, emplazó al gobernador Camacho a mostrar listas de los avasalladores y que se devele quiénes tienen más tierra, su sector o los empresarios. “Que nos demuestre con documentos, dónde y en qué predios hay avasallamientos, sino los vamos a demandar, sólo busca convulsionar. Hagamos una auditoría para ver quién tiene más tierra, las comunidades interculturales o los empresarios”, apuntó el dirigente Castro.

La denuncia de los indígenas

Pedro Moye, exdirigente del Tipnis, señaló que desde la primera y segunda marcha indígena se ha buscado consolidar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad e identidad cultural.

“Estos últimos años, una vez organizados los interculturales, la única misión de esta organización es el avasallamiento de tierras y es lo que estamos viendo hoy. No sólo es la Chiquitania, sino el Tipnis y otros territorios”, lamentó Moye.

Denunció que se ha impuesto un modelo de aculturación y discriminación a los pueblos indígenas, racismo e discriminación a pueblos indígenas. “No sólo son avasallamientos, sino que éstos se convierten en asentamientos ilegales dentro de los territorios con el único fin de desarticular la vida histórica, orgánica y política del movimiento indígena”, puntualizó.

Según Moye, todos los gobiernos de turno permiten que se vulneren los derechos de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. “Estamos viviendo una etapa de etnocidio, ecocidio, nuestro medio ambiente ha sido maltratado por la actividad humana ilegal”,alertó.

El conflicto puede estallar, según Tierra

El conflicto puede estallar, según Tierra

Escalada El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, advirtió que el conflicto por la tierra se debe manejar con mucho cuidado porque es un polvorín que puede estallar en cualquier momento y con consecuencias de gran magnitud.

"Pueden generarse enfrentamientos y hechos de violencia en terreno, algo que las autoridades deberían prevenir con anticipación. También sigue en pie el discurso regionalista que pretende enfrentar a cambas y collas, como las recientes denuncias de que los campesinos estarían juntando llantas para provocar incendios forestales", manifestó Colque.

Según Colque, se está por ingresar en la época seca en que se producen las quemas o los incendios. "En medio de estos conflictos, a las autoridades departamentales y nacionales les corresponde coordinar y sumar esfuerzos para la prevención temprana de las quemas descontroladas", opinó el especialista en la temática de la tierra.

