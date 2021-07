Página Siete Digital

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiros, dijo este domingo que en el vuelo que transportó a los miembros del Grupo Alacrán, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a La Paz, “aparentemente, había dos sospechosas cajas, de más de un metro de largo por un metro de ancho y por un metro de alto, que no fueron documentadas”.

Estas declaraciones fueron registradas por el diario Tiempo, que le hizo una entrevista, en la que también dijo que la nota atribuida al general Jorge Terceros “puso en evidencia la jugada” que gobiernos de Jeanine Añez y Mauricio Macri intentaban mantener oculta.

El equipo que habría enviado el Gobierno de Macri para, supuestamente, ayudar a romper el orden constitucional de Bolivia, en noviembre de 2019 y consolidar un gobierno “golpista”, ingresaron en el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que trajo a los gendarmes a La Paz, sostuvo.

“Esos gendarmes trajeron pertrechos propios, todo eso sí es cierto, entró y está acreditado y documentado”.

Sin embargo—agrega—, “aparentemente, en el vuelo que llegó a La Paz, al margen de los pertrechos que venían con los gendarmes, había dos sospechosas cajas, de más de un metro de largo por un metro de ancho y por un metro de alto, que no fueron documentadas. Una quedó en el hangar de la Fuerza Aérea (El Alto) y la otra se la llevaron en una camioneta de la Policía (boliviana) Eso es lo que hay que investigar. Lo que entró con papelerío salió con papelerío, pero están estos dos cajones que no están registrados”, explicó, basado en informaciones que surgieron en las últimas horas.

El diplomático insistió también —pese a los desmentidos del abogado de Terceros, del exembajador de su país Normando Álvarez y del expresidente argentino Mauricio Macri— que la carta atribuida al general boliviano quedó oculta en la embajada argentina en La Paz.

“Una nota de esas características lo menos que habría que haber hecho era enviarla a la Argentina por cable, un mail que tienen las embajadas en conexión con Cancillería. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Es lo que llama la atención, ¿por qué quisieron ocultarlo, porque no querían quedar pegados?”, inquirió.

Fuente:paginasiete.bo