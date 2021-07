El INRA ratifica que no participarÃ¡ en convocatorias de la GobernaciÃ³n

Página Siete Digital y Brújula Digital

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elogio Núñez, ratificó este domingo su decisión de no asistir a ninguna convocatoria de diálogo lanzada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al considerar que no tiene competencia para generar políticas sobre el acceso y tenencia de la tierra.

“La titulación de tierras es una competencia privativa del nivel central del Estado, estamos hablando del Gobierno Nacional que lo ejerce a través del INRA. La distribución de tierras fiscales disponibles es una competencia exclusiva del nivel central”, sostuvo la autoridad, en entrevista con Bolivia Tv.

Según el director, las autoridades cruceñas se mueven bajo la lógica de que cada Gobernación debe tener un INRA departamental, pero ignoran que esa figura fue debatida durante el proceso constituyente y que ya es “un tema superado” y “no hay discusión”.

Las declaraciones de Nuñez se producen dos días después de que Camacho instalara la Comisión Agraria Departamental (CAD), sin la presencia del INRA, ya que, además de no cumplir con “las formalidades legales”, el instituto considera que fue un espacio “utilizado” políticamente.

“El INRA no asistió a la reunión que convocó el gobernador porque no se cumplen las formalidades legales. (…) En la Comisión Agraria Nacional participan cinco sectores: la Confederación Sindical Única, la Cidob, Conamaq, Bartolinas y la Confederación de Interculturales. Esas organizaciones, dice la ley, tienen sus representantes departamentales y tienen que participar en la CAD. Ninguno de ellos fueron invitados a esa reunión, por lo tanto no cumple con las formalidades legales”, reiteró.

“Mientras ese espacio sea utilizado para confrontar organizaciones en la Chiquitanía o en Santa Cruz, o para la confrontación política entre la Gobernación y el Gobierno Central, el INRA no va a participar. (…) Como INRA nos vamos a relacionar directamente con los actores que están mencionados en la ley”, agregó.

“Bastante equilibrio” en dotación de tierras

Respecto a la actual situación en el departamento de Santa Cruz, Nuñez afirmó que hay “bastante equilibrio” en el acceso y dotación de tierras y señaló que cinco pueblos indígenas tienen la misma superficie de tierras que Bartolinas y campesinos.

“En Santa Cruz la estructura de la tenencia de la tierra está bastante equilibrada. Por ejemplo los cinco pueblos indígenas: Ayoreo, Guaraní, Guarayo, Yuracaré Mojeño y Chiquitano tienen 5,3 millones de hectáreas, que representa un 16%; sectores campesinos, Bartolinas también un 16%; y medianos propietarios y grandes un 19% de las tierras”, señaló.

En esa línea dijo que un 49% son tierras fiscales no disponibles, entre parques nacionales, áreas protegidas, reservas naturales y manchas de agua que no serán dotadas.

“Es muy importante mencionar que en Santa Cruz hemos avanzado bastante en el proceso de saneamiento y solo falta un 10% concluir la regularización de derecho de propiedad agraria”, subrayó.

La posición de Núñez no es compartida por la Fundación Tierra que cuestionó un incumplimiento en el derecho preferente de acceso y titulación de tierras en el oriente, que debe ser en el siguiente orden: indígenas del lugar, indígenas sin tierras, campesinos sin tierras que viven en el lugar y finalmente para la gente que necesita nuevos asentamientos y que son de otras provincias y otras regiones.

“Tenemos buen avance y una buena estructura de la tierra en Santa Cruz. Va mi mensaje para los sectores directamente vinculados al acceso y tenencia de la tierra en Santa Cruz” dijo el director del INRA a tiempo de garantizar seguridad jurídica sobre la tierra obtenida de manera legal.

Todos los sectores del área rural dijo que deben tener la certidumbre de que el INRA no vulnerará derechos constitucionales, el derecho a la tenencia legal de la tierra. “Vamos a ser muy cuidadosos del marco constitucional y de la ley agraria que está vigente”, sostuvo.

A nivel nacional dijo que el INRA avanzó el 86% de regularización del derecho agrario y que solo queda un 14% para concluir. “En el periodo del hermano Luis Arce ya hemos bajado un punto, es decir solo falta 13 %”, dijo.

