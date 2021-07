El 90% de las escuelas no tienen condiciones para volver a clases presenciales

Verónica Zapana S. / La Paz

El 90% de las más de 16.000 unidades educativas del país no cuentan con insumos de bioseguridad ni protocolos para volver de forma segura a las clases presenciales, según un reporte del magisterio y de los padres de familia. En algunos colegios no tienen incluso conexión al agua y baterías de baño.

“Más del 90% de todas las unidades educativas del país no tienen condiciones para retornar a clases”, dijo a Página Siete la ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón.

En Bolivia, en la actualidad -según datos del Ministerio de Educación- hay unas 16.500 unidades educativas fiscales, de convenio y privadas. De este número, menos de 1.000 son privadas.

Barrón indicó que en el área urbana, en las escuelas fiscales, de convenio y privadas, “no existen condiciones” para retornar a las clases presenciales. “(La situación) es peor, pues, en el área rural, donde no hay ni agua para una buena higiene”, sostuvo.

La dirigente dijo que en el área urbana de Cochabamba muchos padres de familia “pidieron el retorno a las clases porque ya no tienen dinero para cancelar internet”. “En algunos municipios ya no cuentan con recursos para pagar el material de bioseguridad. Y es que muchos padres se encargaron de comprar algunos desinfectantes e insumos”, agregó.

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Andrés Huayta, dijo que las escuelas rurales no cuentan con las condiciones mínimas. Explicó que “en la mayoría, es decir, por lo menos un 85% de las escuelas no cuentan con servicio sanitario, tampoco tienen agua para el lavado de manos. Cómo habrá higiene si no existe ni agua”.

De acuerdo con Huayta, los municipios son los encargados de dotar los servicios básicos a las unidades educativas. “Lastimosamente, todas las alcaldías han descuidado el área de la educación porque han dado prioridad a la salud”, sostuvo.

“No tenemos cámaras de desinfección, no hay alcohol en gel, los estudiantes no usan barbijos. Es bien complicada la situación”, explicó Huayta.

El representante del sector aseguró que el Estado, a través de los gobiernos central, departamental y municipal, debe garantizar que existan esos insumos en las escuelas, de lo contrario estaría en riesgo la salud de cada uno de los que acuden a los establecimientos: maestros, administrativos y estudiantes.

“Si quiere que retornemos a las aulas, el Gobierno nacional debe otorgar por lo menos un presupuesto con una partida específica para atender estos temas que son vitales para volver a las aulas”, sostuvo Huayta.

“Sabemos que en algunas unidades educativas del municipio de El Alto no tienen agua. Peor es la carencia en las poblaciones más alejadas”, añadió.

El lunes, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, reconoció que las escuelas del municipio reportan problemas con las baterías de baño. “Hay que comenzar a trabajar en eso”, añadió.

Según Copa, un poco más del 10% de las unidades educativas retornaron a clases. “En dos semanas haremos la entrega de equipos de bioseguridad para escuelas. Estamos dando prioridad al lavado de manos. Compramos rompenieblas para desinfección”, aseguró.

En el municipio de La Paz, su alcalde, Iván Arias, admitió que no se hizo mucho para mejorar la infraestructura de las unidades educativas, por lo que anunció que tendrá una reunión con las secretarías de Infraestructura y Cultura Ciudadana para verificar el estado de los establecimientos.

Las declaraciones surgieron luego del anuncio del presidente Luis Arce, quien anunció el fin de semana que el siguiente lunes retornarían a clases presenciales . Luego, el ministro del área, Adrián Quelca, aclaró que este retorno será gradual y con base en el nivel de riesgo frente a la covid.

Barrón aclaró que también se debe contar con un protocolo de retorno a las clases de forma segura. “De lo contrario, pediremos a los papás que no manden a sus hijos porque no hay garantías”, sostuvo.

Aseguró que desde el nivel central se debe emitir este protocolo que debe indicar cómo ingresar al colegio, cómo salir, cómo pasar clases, si es prudente o no ingerir alimentos en el recreo y todos esos aspectos.

La Sociedad Cruceña de Pediatría -dirigida por el infectólogo pediatra Carlos Paz- elaboró un protocolo para un retorno seguro a las clases. Esta propuesta indica cómo lavarse las manos, cómo usar de forma adecuada el barbijo, cómo deben ser los ambientes ventilados y el distanciamiento de los pupitres, entre otros aspectos.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani, explicó que otro de los obstáculos para no retornar a clases es la cantidad de estudiantes. “Este año hay incluso más de 40 estudiantes en un solo curso. Si volvemos estaremos hacinados”, agregó.

Huayta explicó que en municipios donde hay más población -como las zonas mineras- las escuelas también tienen mayor cantidad de estudiantes por aula.

La vacunación

“Una de las garantías para volver a clases es que todos estemos vacunados, incluso los estudiantes. Si bien el Gobierno ha instruido la inmunización para los mayores de 18 años, qué pasa con los de 17 años para abajo. En las escuelas hay estudiantes desde los cuatro años y por el momento no hay vacunas para ellos. Pedimos que el Gobierno también pueda inmunizar a esa población para tener mayor confianza a la hora de volver a aulas”, dijo Huayta.

El lunes, el Ministro de Educación indicó que hay una gran cantidad de maestros que recibieron la vacuna, pero hay un grupo que no recibió las dosis. “Hay que ser responsables”, dijo.

El titular de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, Carmelo López, aseguró que el 80% de los maestros del área rural recibieron la vacuna, mientras que los profesores vacunados del área urbana son pocos.

Educación: 20,7% de colegios del país pasan clases presenciales

El ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo ayer que en la actualidad el 20,7% de las unidades educativas del país pasan clases de forma presencial.

“Hemos recabado las últimas estadísticas (…) Tenemos en todo el país cerca del 20,7% de las unidades educativas que pasan clases en la modalidad presencial”, indicó Quelca, ayer en la entrega del establecimiento Jardines del Sur.

La autoridad explicó que el otro 44,3% cursa la modalidad semipresencial y el 32,2% pasa la educación a distancia en el territorio nacional.

“Es decir que estamos adoptando estrategias para recuperar la educación”, indicó el Ministro de Educación.

Aseguró que se acompaña esta estrategia con teleclases y radioclases. “Es un esfuerzo enorme”, sostuvo el ministro.

Horas antes, Quelca aclaró que “no existe ninguna contradicción con la afirmación del presidente Luis Arce (de retornar a clases desde el próximo lunes)”. Aseguró que “las modalidades a distancia, semipresenciales y a distancia han sido diseñadas en el encuentro pedagógico en diciembre”.

Añadió que desde el inicio de la gestión, Educación coordinó con el Ministerio de Salud para volver a clases de forma segura. “Por supuesto que nuestro anhelo es retornar a las clases presenciales como el mejor escenario para el proceso educativo. En ese sentido, lo que hizo el Presidente fue hacer conocer esa aspiración que tenemos como Gobierno nacional”, sostuvo.

