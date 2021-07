Supayabe puede volver al equipo de GuabirÃ¡

Zona Norte / Montero

El entrenador de Guabirá, Víctor Hugo Andrada, podrá contar con el lateral derecho Fran Supayabe para la visita a The Strongest este domingo (15:00) en el estadio Hernando Siles, por la novena fecha del torneo de la División Profesional.

El jugador cumplió su partido de suspensión por expulsión y quedó habilitado para reaparecer con la camiseta roja. El montereño vio la roja el pasado 9 de mayo contra Nacional Potosí. Aunque su presencia en el onceno inicial no está garantizada, será su trabajo entre semana el que definirá si el entrenador Copito Andrada le devuelve la confianza.

El punto a favor de Supayabe es la sociedad por derecha con otro montereño, Gustavo Peredo, que puede terminar pesando para que el entrenador se decida por el lateral derecho.

“Supayabe es una buena alternativa para enfrentar a The Strongest, pero si bien cumplió su sanción, no tiene el puesto seguro, se lo debe ganar en el trabajo entre semana, todos en el equipo saben eso”, afirmó el técnico del azucarero.

Supayabe reconoció que le pesó no haber jugado contra Oriente por la sanción y aseguró que aprendió la lección, que tratará de no cometer más errores para tener continuidad en el equipo azucarero.

“A quién no le gusta jugar un partido ante un grande, sentí impotencia el domingo, me picaban los pies por jugar, pero ya pasó, no voy a volver a cometer estos errores que perjudican mucho a un jugador”, afirmó.

Hasta ahora Fran jugó 13 de los 16 partidos que disputó el azucarero, de los cuales ocho son por el torneo de la División Profesional y el mismo número por la Copa Sudamericana.

Fuente:paginasiete.bo